Ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, recibe 15 años más de prisión por escándalo 1MDB

El ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, ha sido condenado a 15 años adicionales de cárcel por abuso de poder, en el marco de uno de los fraudes más grandes de la historia del país. Esta sentencia se suma a su ya extensa pena de prisión por el escándalo relacionado con el fondo estatal 1MDB.

Nueva condena en un caso histórico

Najib Razak ha recibido una dura sentencia tras ser encontrado culpable en el juicio más relevante hasta la fecha referente al escándalo del 1MDB, que ha sacudido los cimientos de la política malaya y salpicado a líderes de todo el mundo.

Detalles del juicio

El tribunal, presidido por el juez Collin Lawrence Sequerah, determinó que Najib había abusado de su poder al recibir transferencias ilegales que ascienden a 2.2 mil millones de ringgit (aproximadamente 544 millones de dólares) provenientes de 1MDB.

A pesar de las evidencias contundentes, Najib ha mantenido que es víctima de una persecución política. Sin embargo, el juez desestimó dichas afirmaciones, señalando que las pruebas presentadas por la fiscalía demostraron claramente su culpabilidad.

Impacto del escándalo en Malasia

Las investigaciones sobre el 1MDB revelan que se robaron al menos 4.5 mil millones de dólares del fondo estatal que cofundó Najib en 2009. Los fondos desviados habrían financiado lujosos bienes raíces, un yate espectacular y obras de arte de gran valor, lo que ha dañado la imagen de Malasia en la arena internacional.

Repercusiones políticas

La condena de Najib podría generar tensiones dentro de la coalición del Primer Ministro Anwar Ibrahim, que incluye a la Organización Nacional de Malasia Unida, cuyo exlíder es precisamente Najib. Este escenario puede complicar aún más la ya difícil situación política del país.

El legado de Najib Razak

Desde su encarcelamiento en agosto de 2022, tras la ratificación de una condena por corrupción, Najib ha tenido un camino complicado. A pesar de ser visto como un líder intocable en sus años en el poder, el descontento público por el escándalo del 1MDB catalizó su caída en las elecciones de 2018.

Defensa y argumento final

A lo largo del juicio, el ex primer ministro intentó justificar su posición alegando que fue engañado por funcionarios de 1MDB y su asociado, el fugitivo Jho Low. No obstante, el tribunal se mostró escéptico con sus argumentos, considerándolos poco creíbles.

El tribunal, que recibió pruebas de más de 50 testigos y numerosos documentos, concluyó que Najib ejerció un control absoluto sobre el fondo y que su imagen como una víctima de circunstancias desafortunadas no se sostenía frente a la evidencia presentada.