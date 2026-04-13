El 43% de los Trabajadores Están en la Informalidad Laboral a Finales de 2025

Un nuevo informe revela que la informalidad laboral en Argentina alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025, reflejando una preocupante tendencia en el mercado de trabajo del país.

Contexto de la Situación Laboral

De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, esto se traduce en cerca de 13,5 millones de trabajadores en condiciones no reguladas. La informalidad se refiere a quienes ejercen actividades laborales al margen de las normativas que las regulan, afectando la calidad de vida de estos trabajadores.

Variaciones en la Tasa de Informalidad

A comparación del mismo trimestre en 2024, la informalidad laboral ha aumentado un punto porcentual. Sin embargo, se observa un ligero descenso de 0,3 puntos en relación al tercer trimestre de 2025.

Desglose por Género y Edad

La situación es más crítica entre las mujeres, que presentan una tasa de informalidad del 44,5%, frente al 41,8% de los hombres. En términos de edades, los jóvenes menores de 29 años enfrentan la mayor informalidad, alcanzando un alarmante 58,5%, seguidos por las personas mayores de 65 años con un 58,0% y quienes tienen entre 30 y 64 años con un 37,6%.

Áreas de Mayor Vulnerabilidad

Los sectores más afectados por la informalidad son, sin duda, el servicio doméstico, con un 78%, y la construcción, que alcanza un 52,6%. Además, quienes no han completado el nivel educativo secundario tienen el mayor riesgo, superando el 65% de informalidad.

Perspectivas Económicas

Según un análisis del CEPEC, la tasa de informalidad ha mostrado una leve tendencia al alza durante 2025, restando impacto positivo a la recuperación económica del país. Esto sugiere que la mejora en las cifras de empleo no se traduce necesariamente en trabajos formales, dejando a muchos en condiciones laborales precarias.

Impacto en el Mercado Laboral

El economista Santiago Casas destaca que, pese a un crecimiento acumulado del 6,4% en la economía desde noviembre de 2023, persiste una «recesión de demanda» en sectores clave como comercio y construcción. Esto contribuye a perpetuar altos niveles de informalidad.

Calidad del Empleo en Declive

Aún con una leve mejoría del 0,3% en la tasa de informalidad respecto al trimestre anterior, los datos sugieren que la calidad del empleo formal ha deteriorado a finales de 2025. La recuperación económica aún no logra alcanzar a aquellos que precisan de un empleo de calidad.