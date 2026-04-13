Misiones disuelve Misiopharma y la integra a Biofábrica para mejorar la gestión de recursos

La provincia de Misiones avanza hacia una integración más eficiente en el sector del cannabis medicinal con la disolución de MisioPharma S.E. y su fusión con la Biofábrica Misiones. Esta decisión optimizará el uso de recursos y potenciará el desarrollo biotecnológico local.

La Nueva Etapa de Biofábrica Misiones

El gobernador Hugo Passalacqua ha anunciado formalmente la disolución de MisioPharma S.E. para unificar sus operaciones en Biofábrica Misiones. Este movimiento busca concentrar los recursos técnicos y humanos de la empresa disuelta, mejorando así la capacidad productiva en el ámbito del cannabis medicinal.

Objetivo de la Integración

La integración de personal científico y equipamiento tiene como finalidad “consolidar una plataforma única de desarrollo en el sector”, según un comunicado oficial del gobierno. El mandatario misionero subrayó que este cambio es fundamental para adaptarse a las nuevas realidades del mercado, donde hay más opciones de insumos y alternativas productivas que nunca.

Razonamiento Detrás de la Decisión

Passalacqua enfatizó la importancia de un Estado ágil y proactivo, resaltando que “el Estado debe ser dinámico”. Con la disolución de MisioPharma, el objetivo es maximizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y potenciar el crecimiento de la Biofábrica.

Fortalecimiento del Conocimiento Local

El proceso permitirá que el conocimiento generado en Misiones se fortalezca bajo una misma estructura, mejorando la operativa y la proyección de futuros desarrollos en biotecnología y cannabis medicinal. Esto se traduce en una mayor sinergia entre las capacidades de investigación y producción provinciales.

Historia y Legado de MisioPharma

Creada en 2019, MisioPharma tenía como misión la producción y comercialización de cannabis medicinal y sus derivados. Desde su creación, trabajó en conjunto con Biofábrica Misiones, estableciendo un sistema integrado dentro del ámbito público. En los últimos años, la Biofábrica se ha consolidado como un actor clave, mejorando su capacidad productiva y abasteciendo al laboratorio provincial en la elaboración de aceites y otros derivados.

Próximos Pasos Administrativos

Para formalizar la disolución, el Poder Ejecutivo ha dictado el decreto correspondiente, y la Fiscalía de Estado se reunirá el próximo 16 de abril de 2026 para iniciar el proceso de cierre ordenado de la entidad.