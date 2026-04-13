Una plataforma para gestionar tus gastos y asesoría financiera al alcance

Una innovadora startup argentina revoluciona la gestión financiera personal al lanzar un asesor financiero personal en alianza con Plaid, permitiendo a los usuarios tener un control total sobre sus ingresos, gastos y deudas.

La inteligencia artificial se adentra en nuestro día a día, facilitando la gestión de nuestras finanzas y la creación de herramientas digitales personalizadas.

Perplexity, la startup cofundada en 2022 por Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho y Andy Konwinski, se posiciona como tu asesor financiero personal. Su misión es simplificar la conexión con bancos, tarjetas y préstamos.

La empresa ha ampliado su colaboración con Plaid, una plataforma que permite a los usuarios integrar sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y préstamos, ofreciendo una visión integral de su situación financiera en un solo lugar, lo que facilita la consulta y el seguimiento de sus finanzas de manera centralizada.

Este avance no solo abarca cuentas de bróker, sino que también incluye una amplia gama de instituciones financieras.

Un Panel Personalizado para el Control de Gastos

Plaid se conecta a más de 12,000 instituciones financieras, incluyendo gigantes como Robinhood, Schwab, Fidelity, Chase y Vanguard. Esta extensa red permite a Perplexity ofrecer una gestión financiera robusta.

Al enlazar sus cuentas, los usuarios pueden aprovechar el sistema Perplexity Computer, que está diseñado para:

Analizar patrones de gasto, crear seguimientos personalizados y calcular su patrimonio neto total.

Además, la plataforma genera herramientas útiles como:

Paneles, hojas de cálculo, previsiones de flujo de caja y planes detallados para el pago de deudas.

Esta automatización promete no solo ayudar a organizar las finanzas diarias, sino también brindar perspectivas profundas sobre la salud económica del usuario, todo con garantías de privacidad: el acceso a las instituciones financieras es únicamente de lectura.

Compromiso con la Privacidad y Seguridad de Datos

La empresa garantiza que los datos financieros personales no se almacenan en sus servidores, asegurando un mayor nivel de seguridad y confidencialidad para los usuarios.

Actualmente, esta función de gestión de finanzas personales está disponible para usuarios en Estados Unidos y Canadá que acceden desde escritorio.

Las funciones avanzadas del sistema financiero están reservadas para los planes Pro y Max de la plataforma.

La implementación de la inteligencia artificial en la gestión de finanzas diarias marca un avance significativo, ya que comienza a organizar gastos, deudas e inversiones de manera automática.

Este hecho no solo facilita la comprensión y el control de nuestras finanzas, sino que también plantea la importante cuestión de cuánto acceso queremos otorgar a la IA sobre nuestros datos más privados.