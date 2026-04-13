Taller de RCP: Solidaridad en Acción para Merenderos

El próximo 26 de abril, la comunidad de Chubut tendrá la oportunidad de aprender sobre Primeros Socorros, RCP y uso del DEA, mientras aporta a quienes más lo necesitan.

Una Oportunidad para Aprender y Ayudar

La capacitación, respaldada por el Centro de Veteranos de Guerra, se llevará a cabo en sus instalaciones de Polonia 1.719, de 10 a 12. Este evento no solo busca educar sobre maniobras cruciales para salvar vidas, sino también fomentar la solidaridad en la comunidad.

Instructores de Renombre

Los participantes tendrán el privilegio de ser guiados por instructores internacionales de AIDER, Gonzalo Heredia y Luis Fritz, quienes transmitirán sus conocimientos sobre cómo atender a personas en peligro, incluyendo a adultos, niños y bebés.

Una Entrada que Hace la Diferencia

Lo mejor de todo es que la entrada al evento consiste en la donación de alimentos no perecederos y productos de limpieza. Estas donaciones serán destinadas a merenderos locales y comunidades en el interior de Chubut, brindando un apoyo valioso a quienes lo necesitan.

«Aprendé ayudándonos a ayudar a los que más lo necesitan», es el lema que invita a todos a participar.

Complementa tu Aprendizaje

La jornada no solo ofrecerá formación en emergencias médicas, sino que también incluirá una charla complementaria sobre marketing para emprendedores, a cargo de Gisel Sudan. Esta propuesta permite a los asistentes adquirir habilidades profesionales mientras colaboran con causas sociales.

¡No Te Lo Pierdas!

Participar en esta jornada es una oportunidad única para aprender, compartir y contribuir a la comunidad. Solemos decir que el conocimiento se vuelve valioso cuando se comparte, y este evento es un claro ejemplo de ello.