El 60% de los argentinos tiene tatuajes, pero el trabajo aún genera prejuicios

Una práctica que antes se veía como un acto de rebeldía ahora es un símbolo de identidad compartido, abarcando diversas edades y contextos en Argentina.

Crecimiento Exponencial de los Tatuajes en Argentina

Un estudio del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Universidad Argentina de la Empresa revela que un sorprendente 60% de la población cuenta con al menos un tatuaje. Esta cifra no solo subraya un cambio cultural, sino que indica que la tinta en la piel ha trascendido las barreras de la marginalidad, convirtiéndose en un fenómeno común.

La Participación Femenina y la Diversidad de Diseños

Una de las estadísticas más impactantes del informe es la disparidad de género en esta práctica. Las mujeres lideran la tendencia, no solo en la cantidad de tatuajes, sino en la variedad de diseños. Se estima que, en promedio, las mujeres tienen tres tatuajes frente a los dos de los hombres, lo que refleja una apropiación más intensa del cuerpo como herramienta de expresión personal.

Más Allá de la Moda: Un Fenómeno Duradero

El informe, titulado Radiografía del tatuaje en Argentina, se basó en más de 2.000 encuestas y confirma que el tatuaje ya no es solo una moda pasajera. Se ha convertido en una forma de expresión personal que permite a los individuos construir su identidad a lo largo del tiempo.

Las Motivaciones Tras el Tatuaje

La razón detrás de la decisión de tatuarse ha cambiado significativamente. Mientras que la estética era el principal motor en años anteriores, solo el 7% de los encuestados afirma que se tatúa por razones visuales. El 41%, por otro lado, lo hace por motivos simbólicos o personales, reafirmando el tatuaje como un lenguaje íntimo.

Prejuicios Persistentes en el Ámbito Laboral

A pesar de que los tatuajes están ampliamente aceptados en la vida cotidiana, el trabajo sigue siendo un lugar donde persisten prejuicios. Un 75% de los encuestados ha percibido alguna forma de estigmatización en entornos laborales por tener tatuajes visibles.

Un Futuro Prometedor a Pesar de las Restricciones

A pesar de las tensiones en sectores más tradicionales, como el Derecho y la Salud, hay espacios donde los tatuajes son valorados. Profesiones en Marketing, Diseño y Tecnología los consideran un símbolo de creatividad e innovación.

Casi la mitad de las personas tatuadas (49%) se sienten optimistas hacia el futuro, creyendo que dentro de 30 años estarán orgullosas de sus diseños, reflejando la percepción del tatuaje como una narrativa duradera y significativa.