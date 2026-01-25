Mejoras en la Infraestructura de Gas en Rawson

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció una significativa obra que mejorará el acceso al gas natural en Rawson, un proyecto que promete elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Durante un acto realizado en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, el gobernador Ignacio «Nacho» Torres, acompañado por el intendente de Rawson, Damián Biss, y autoridades provinciales, firmó un contrato con la empresa CYMSEG S.R.L. para la ejecución de la «Red de Gas Área Geográfica 12/13 – Etapa II». Esta iniciativa requerirá una inversión de más de 993 millones de pesos y su plazo de ejecución será de 240 días corridos.

Impacto Directo en la Comunidad

Esta obra estratégica ampliará el acceso al servicio de gas natural, beneficiando a cientos de familias rawsonenses. El proyecto, cofinanciado por la Provincia y el Municipio, incluye obras clave como el cruce del Río Chubut, elementos esenciales para garantizar la implementación del servicio.

Compromiso Gubernamental

Torres enfatizó durante la firma que “el acceso al gas no es un privilegio, es un derecho”, resaltando además cómo la articulación entre el gobierno provincial y el municipal es esencial para el progreso de la ciudad. “A pesar de las dificultades económicas, esta inversión es una muestra del compromiso de trabajar por el bienestar de los ciudadanos”, expresó.

La Importancia de la Infraestructura

Las autoridades locales valoraron el soporte del Gobierno Provincial, destacando que la mejora en los servicios impactará positivamente varios sectores. La ampliación de la red de gas representa un paso importante en la política del gobierno en pos de fortalecer la infraestructura de servicios en Chubut.

Mirando hacia el Futuro

Esta nueva red de gas no solo transformará la vida de los rawsonenses, sino que también es un reflejo de una estrategia más amplia para mejorar las condiciones de habitabilidad en toda la provincia. Con esta inversión, Rawson se prepara para un futuro más sostenible y con mejores servicios.