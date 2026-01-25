Descubre cómo la historia vikingo-nórdica conecta dos naciones que hoy enfrentan tensiones geopolíticas y cómo su legado sigue influyendo en la actualidad.

Más de mil años atrás, los vikingos establecieron asentamientos en lugares que hoy son emblemáticos como Groenlandia y Ucrania. Un análisis exhaustivo de sus historias y geografías revela una conexión intrigante que trasciende la narrativa moderna.

Orígenes de Groenlandia e Islandia

En el siglo IX, Groenlandia recibió su nombre de los nórdicos, que lo tradujeron como «Tierra Verde», mientras que Islandia era conocida como «Tierra de Hielo». En 986, Erik el Rojo lideró la colonización nórdica de Groenlandia, estableciendo una comunidad que más tarde se consolidó con la llegada de su primer obispo católico, Arnald, en 1124. A lo largo de la Pequeña Edad del Hielo, que se extendió entre los siglos XV y XVIII, los nórdicos abandonaron Groenlandia, aunque regresaron, dejando un legado multicultural: hoy, el 80% de la población groenlandesa es inuit, mientras que el 20% restante proviene de Dinamarca.

La Influencia Danesa en dos Continentes

Durante más de diez siglos, Dinamarca ha mantenido una fuerte presencia en Europa y América, incluidas Groenlandia y las islas Feroe. Hasta 1944, Islandia formó parte de su territorio. Estos estados, aunque pequeños en tamaño y población, son grandes en su compromiso con el respeto y la diversidad, simbolizados en figuras como Vigdís Finnbogadóttir, la primera mujer elegida presidenta democráticamente en el mundo, en 1980.

Los valores de un pueblo

El reverente aprecio por la cultura local se evidencia incluso en las decisiones sobre desarrollo urbano, como ocurrió en 2013, cuando se detuvo la construcción de una carretera en Ófeigshid por la creencia de que afectaría a una comunidad de duendes, conocida como «Huldufólk». Las islas Feroe, con sus impresionantes túneles y un sólido enfoque en la sostenibilidad, reflejan un compromiso excepcional con el medio ambiente.

La Expansión Vikinga y el Legado Ucraniano

El siglo IX marcó el apogeo de los pueblos nórdicos. Además de colonizar el Ártico, los vikingos se aventuraron hacia el sur, navegando por los ríos Dniéper y Volga hasta llegar al Mar Negro. En 862, Rurik, un líder sueco, estableció la dinastía rurika en lo que hoy es el «Rus de Kiev», cuna de las modernas Ucrania, Bielorrusia y Rusia. En 988, esta región adoptó el cristianismo ortodoxo como religión oficial.

Tensiones Geopolíticas Actuales

La historia ha tejido un complejo entramado geo-político que hoy se refleja en las tensiones entre Rusia y Ucrania. La expansión rusa, que busca acceso al Atlántico, se traduce en la reciente agresión hacia Ucrania, un intento de recuperar la península de Crimea y asegurar la ruta hacia el Mar Negro. El corredor de Suwalki, una frágil conexión entre Polonia y Lituania, es ahora un punto crítico en la seguridad europea.

Contradicciones de la Política Moderna

A medida que las ideologías de antaño evolucionan, se presentan contradicciones insólitas en el apoyo de grupos progresistas hacia regímenes autoritarios, como los de Rusia e Irán. El contraste es abismal: mientras Irán es un bastión de represión, Rusia despliega una política de supremacía que persigue a minorías y silencia a los opositores. En este nuevo orden mundial, la anexión de territorios por razones «necesarias» se convierte en una práctica preocupante.

La historia más allá de las fronteras y los conflictos revela que el pasado vikingo es clave para entender las dinámicas políticas y sociales actuales de países como Groenlandia y Ucrania. Las lecciones de un legado compartido podrían ser decisivas en la búsqueda de un futuro más pacífico.