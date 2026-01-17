El 80% de los desechos en playas bonaerenses son plásticos

Un reciente censo revela que los plásticos constituyen el 78,36% de los residuos en las playas bonaerenses, destacando una crisis ambiental que no cesa.

Un alarmante informe del 8º Censo Provincial de Basura Costera Marina, llevado a cabo entre septiembre y octubre por la Red Costera Bonaerense, pone de manifiesto que los residuales plásticos siguen siendo la principal amenaza para nuestras playas. Este censo, realizado en 17 localidades de la provincia de Buenos Aires, involucró a 457 voluntarios y 50 organizaciones, abarcando una extensa area de 172,359 m² de playas.

El estudio logró identificar un total de 39,826 residuos, con el 78,36% de ellos compuestos por plásticos, un problema crónico que amenaza los ecosistemas marinos. La segunda categoría más común corresponde a las colillas de cigarrillo, que representan un significativo 21,34% de los desechos encontrados, a pesar de su pequeño tamaño. Este tipo de residuo, altamente contaminante, libera químicos nocivos que afectan el agua y ponen en riesgo a la fauna marina.

Impactos de los Residuos Plásticos en el Medio Ambiente

La sobrerrepresentación de los plásticos resalta su impacto devastador en el medio ambiente. De acuerdo con los hallazgos del censo, los fragmentos plásticos fueron el tipo de residuo más común, sumando un preocupante 27,32% del total. Estos fragmentos se originan de objetos de plástico más grandes que, en lugar de descomponerse, se desintegran en partículas más pequeñas, incluyendo microplásticos que ingresan a la cadena alimentaria.

Karina Álvarez, bióloga y responsable de conservación de la Fundación Mundo Marino, advirtió sobre la grave interacción de los animales marinos con estos residuos. “Los plásticos causan lesiones y desnutrición en diversas especies, afectando especialmente a las tortugas marinas, que a menudo confundiendo plásticos con alimentos”, afirmó.

Los Peligros de las Colillas de Cigarrillo

A pesar de su tamaño diminuto, las colillas de cigarrillo son responsables de ser una de las fuentes más peligrosas de contaminación. Aunque suelen ser pasadas por alto, contienen acetato de celulosa, un tipo de plástico que no se biodegrada. Su descomposición libera sustancias tóxicas que perjudican la calidad del agua y afectan la vida marina. Estas colillas representan un riesgo tanto en términos de contaminación como de salud para las especies que habitan o visitan estas áreas costeras.

Residuos de Actividades Pesqueras y su Impacto

El censo también destaca la problemática asociada a los desechos provenientes de la actividad pesquera, incluyendo restos de redes y cuerdas, que traen consigo riesgos particulares para la fauna marina. Mamíferos, aves y tortugas pueden quedar atrapados, lo que afecta no solo su movilidad y alimentación, sino que también pone en jaque su supervivencia.

Diego Albareda, Coordinador de Paisajes Costero – Marinos de la Fundación Vida Silvestre Argentina, añade que la presencia de plásticos en nuestra alimentación y sus efectos en la salud pública son cada vez más evidentes. “Es urgente reducir la producción de plásticos de un solo uso y adoptar prácticas de consumo responsable”, concluye.