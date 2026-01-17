Dólar en Picada: Cayó $35 en Solo 5 Días y Cerró a $1.455

El dólar oficial y otras modalidades de cambio siguen hacia abajo, marcando niveles mínimos en días recientes. Este fenómeno responde a una serie de factores que están transformando el panorama financiero en Argentina.

Este viernes 16 de enero, el dólar oficial se establece en $1.465 para su venta en el Banco Nación, afianzando una tendencia a la baja que se ha visto reflejada desde inicios de semana. Además, el dólar blue también presenta un descenso, cotizando a $1.505 en el mercado informal.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha sumado más de 550 millones de dólares en divisas durante la primera quincena de enero.

Movimientos en el Mercado Financiero

Entre las opciones financieras, el dólar MEP se sitúa cerca de $1.471, mientras que el contado con liquidación (CCL) se mantiene en $1.509. Estas caídas reflejan la disminución en la demanda de resguardos en moneda dura.

El nuevo esquema cambiario instaurado por el Gobierno, que introduce bandas móviles ajustadas a la inflación, ha comenzado a regir. Con esta medida, el tipo de cambio oficial puede oscilar dentro de un rango que se modifica cada dos meses, superando así el anterior sistema de ajustes fijos del 1% mensual.

En el ámbito bursátil, las acciones del panel Merval registran un aumento del 1,4%, consolidando la tendencia ascendente. Los ADR de empresas argentinas en Nueva York siguen la misma trayectoria, mientras que los bonos ofrecen rendimientos positivos, reduciendo el Riesgo País a 560 puntos, un nivel cercano al mínimo de 2026.

Factores Detrás de la Caída del Dólar

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, señala que la reciente desaceleración en el tipo de cambio se debe a un cambio en las estrategias del mercado. Actualmente, la presión cambiaria se manifiesta a través de la búsqueda de coberturas que se canalizan hacia la compra de dólares spot, contratos de futuros y bonos vinculados al dólar. En las últimas sesiones, se han observado volúmenes inusuales en los futuros transaccionados en A3 Mercados y en bonos, lo que ha permitido satisfacer la demanda de coberturas y aliviar la presión sobre el tipo de cambio.

Renovación de Deuda y Tasas Altas

En la licitación más reciente, el Tesoro logró renovar el 98% de sus compromisos inmediatos, con tasas que alcanzan el 50% anual para refinanciar una parte de la deuda a poco más de un mes, y superiores al 40% para otro segmento a menos de cinco meses. Esta operación ha servido para despejar tensiones a corto plazo, aunque con implicaciones de tasas elevadas. Al mismo tiempo, el Banco Central adquirió US$47 millones, elevando su total a US$562 millones en el año, situando las reservas en US$44.646 millones.