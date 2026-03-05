El círculo rojo respalda el rumbo económico de Javier Milei tras tensiones con la UIA y AEA

La dinámica del poder empresarial en Argentina vive momentos de transformación, impulsada por las decisiones del presidente Javier Milei. Mientras algunos sectores se alinean con su visión libertaria, otros defienden la necesidad de estabilidad y reformas.

El almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en el Alvear Palace Hotel fue un espejo del nuevo mapa ejecutivo que delinean los empresarios argentinos. Con la asistencia del presidente uruguayo Yamandú Orsi, líderes empresariales validaron el rumbo del Gobierno, a pesar de las críticas que han recibido desde el entorno oficial.

Apoyo Incondicional de los Empresarios

Bettina Bulgheroni, presidenta del Cicyp, reiteró su respaldo a la actual administración, afirmando que Argentina está inmersa en un proceso de transformación profunda. “Hemos recuperado la credibilidad”, expresó, refiriéndose a la necesidad de actualizar el marco laboral y simplificar normativas para adaptarse a las exigencias modernas.

Con un mensaje claro sobre la importancia de cambiar incentivos, la titular del Consejo destacó que el objetivo es crear un entorno propicio para la inversión, donde las expectativas sean racionales y previsibles.

Desafíos del Sector Industrial