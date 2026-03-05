Choferes y Repartidores de Apps: Jornadas de 10 Horas y Sueldo Dependiente del Algoritmo

Las grandes ciudades argentinas están experimentando un cambio radical en su panorama laboral, donde los repartidores de delivery se han convertido en protagonistas. Este fenómeno es tanto una oportunidad como un desafío, con historias que revelan una compleja realidad detrás de cada pedido.

La Revolución del Delivery: Un Trabajo Sin Horarios Definidos

En cada rincón de la ciudad, mochilas coloridas y autos con celulares en el parabrisas son evidencia de una nueva fuerza laboral. Detrás de cada entrega, se ocultan jornadas que superan las 10 horas diarias y una lucha constante con el clima y la gestión de aplicaciones que determinan los ingresos.

Por ejemplo, Ezequiel, repartidor desde hace dos años y medio, comenta: “La flexibilidad es clave. Puedo escoger mis horarios y saber cuánto quiero ganar semanalmente”. Con una jornada de 60 horas a la semana, Ezequiel reporta ingresos cercanos a los $900.000 mensuales, incluyendo propinas.

El Cambio de Paradigma Laboral

Muchos repartidores provienen de empleos previos insatisfactorios; Ezequiel dejó su puesto en una empresa de cosméticos donde lidiaba con la falta de pago. En el delivery, al menos tiene una mejor previsibilidad sobre sus ingresos, a diferencia de su anterior trabajo donde lidiar con impagos era común.

La varianza en las trayectorias laborales de los repartidores es notable. Algunos se dedican completamente al delivery, mientras que otros lo combinan con ocupaciones tradicionales. Un enfermero, que prefiere permanecer en el anonimato, comparte su experiencia: “Debo trabajar en esto para llegar a fin de mes después de cumplir mi jornada en el hospital”.

Desafíos del Trabajo Autónomo

La libertad del trabajo autónomo conlleva su propia disciplina y riesgo. Nicolás, otro repartidor de 23 años, detalla cómo la aplicación penaliza por retrasos, a pesar de que circunstancias como protestas o cortes de tráfico están fuera de su control. “Cuando hay manifestaciones, me gustaría que la aplicación pudiera entender eso”, comenta, señalando que su rendimiento es afectado sin consideración de la situación real.

Perspectivas del Sector y el Rol de las Plataformas

Los expertos advierten sobre la creciente precariedad de estos trabajadores. La reforma laboral reciente ha excluido explícitamente a los repartidores de la protección laboral tradicional, dejándolos a merced de las plataformas. Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista, señala que en Argentina, existe una falta crítica de derechos para estos trabajadores, que muchas veces deben lidiar con bloqueos de cuentas que equivalen a despidos.

La Feminización del Trabajo de Reparto

La feminización del sector es un fenómeno creciente. Belén D’Ambrosio, de SiTraRepA, indica que cada vez más mujeres ingresan al mundo del delivery, muchas veces por la pérdida de empleo de sus parejas. Para ellas, la situación es aún más crítica, enfrentando inseguridad tanto en la vía pública como en sus condiciones laborales.

Impacto en los Comercios Locales

El delivery ha transformado la dinámica de los negocios gastronómicos, generando una alta demanda pero también una presión constante. En palabras de una encargada de un local, “la velocidad es crucial, pero me preocupa la falta de apoyo a los repartidores, quienes enfrentan condiciones difíciles”.

Múltiples Fuentes de Ingreso: Un Ciclo Sin Fin

Como Carlos, un venezolano que trabaja tanto en una empresa de maquinaria como de chofer de Uber durante la noche. Su rutina, ardua y extenuante, le permite costear sus estudios en Ingeniería de Petróleo, ejemplificando la necesidad de generar múltiples ingresos en un contexto económico desafiante.

Buscando Regulaciones Justas

La necesidad de regular la gestión algorítmica de plataformas es un llamado común entre repartidores y expertos. La discusión se centra en el reconocimiento de derechos laborales esenciales para garantizar la salud y estabilidad de quienes deben confiar en su trabajo para sobrevivir.