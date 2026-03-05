Irán afirma haber atacado un tanker estadounidense mientras Israel intensifica sus bombardeos en Teherán



9:37 GMT+1



Las autoridades azeríes confirmaron que tres drones de origen iraní atacaron la terminal de pasajeros del aeropuerto Razi en Nakhchivan. Imágenes del lugar muestran el momento del impacto, así como daños considerables en la estructura principal del aeropuerto y equipos de emergencia trabajando en la escena.

Un video adicional revela el dramático momento de la explosión, dejando una intensa columna de humo en el horizonte. Hasta el momento, no se ha confirmado si ha habido víctimas como resultado de este ataque.