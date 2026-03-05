Irán afirma haber atacado un tanker estadounidense mientras Israel intensifica sus bombardeos en Teherán

Título: Dramáticos ataques aéreos marcan tensión en la región: Drones iraníes atacan aeropuerto en Nakhchivan
Bajada: En un clima de creciente inestabilidad, tres drones iraníes han impactado en el aeropuerto Razi de Nakhchivan, mientras que la situación en el Medio Oriente sigue atravesando momentos críticos.
Drone iraní golpea el aeropuerto de Nakhchivan
Las autoridades azeríes confirmaron que tres drones de origen iraní atacaron la terminal de pasajeros del aeropuerto Razi en Nakhchivan. Imágenes del lugar muestran el momento del impacto, así como daños considerables en la estructura principal del aeropuerto y equipos de emergencia trabajando en la escena.
Un video adicional revela el dramático momento de la explosión, dejando una intensa columna de humo en el horizonte. Hasta el momento, no se ha confirmado si ha habido víctimas como resultado de este ataque.
Vuelven a casa: Primeros vuelos de repatriación aterrizan en Tel Aviv
Los dos primeros vuelos de repatriación con ciudadanos israelíes varados en el extranjero debido al conflicto en el Medio Oriente han aterrizado exitosamente en Tel Aviv. Estas operaciones, según informó el ministerio de transporte, priorizan el regreso seguro de los ciudadanos.
La ministra de Transporte, Miri Regev, declaró: «Estamos haciendo todo lo posible para traer a cada israelí de vuelta a casa de manera segura».
Irán responde a supuestas amenazas de grupos kurdos
El gobierno de Irán reafirmó el jueves su posición frente a grupos kurdos con base en Irak, señalando haber llevado a cabo ataques contra estas agrupaciones. Este hecho ocurre en un contexto de informaciones sobre un posible suministro de armamento a guerrilleros kurdos iraníes por parte de EE.UU.
Durante los ataques, se reportó la muerte de un miembro de un grupo kurdo exiliado. Ali Larijani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, advirtió: «Los grupos separatistas no deben creer que pueden actuar sin consecuencias. No toleraremos sus acciones».
Conflicto en el Golfo: Irán ataca a un buque petrolero estadounidense
La televisión estatal iraní informó que un barco petrolero estadounidense fue impactado por un misil en el Golfo Pérsico. Este suceso marca otra escalada en los ataques iraníes hacia la industria energética en la región.
Según los informes de la Guardia Revolucionaria, el barco estuvo «en llamas» tras recibir el impacto y se produjo en una zona estratégica, el Estrecho de Hormuz, que es crucial para el tránsito de petróleo y gas.