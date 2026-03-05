Seis muertos en bombardeos de Israel en Líbano

En una escalada de violencia sin precedentes, el Ejército de Israel ha llevado a cabo esta madrugada una serie de ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut, intensificando el conflicto con el grupo chií Hezbolá. Las autoridades israelíes han pedido a los residentes que evacuen urgentemente la zona.

Las hostilidades se reavivaron luego de que el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adrai, emitiera una «advertencia urgente» a los habitantes del barrio de Ghobeiri. En sus redes sociales, Adrai instó a los ciudadanos a abandonar de inmediato edificios que, según afirma, están ubicados cerca de instalaciones de Hezbolá. «Por su seguridad y la de sus familias, deben alejarse al menos 300 metros», indicó.

Consecuencias de los Ataques

Los ataques aéreos han tenido un impacto devastador. Al menos tres personas han perdido la vida y seis han resultado heridas tras los bombardeos en una carretera cercana al Aeropuerto Internacional Rafik Hariri, según informes del Ministerio de Sanidad libanés. Asimismo, los medios indican que un vehículo de Hezbolá en el área de Qalila también fue blanco de un ataque, resultando en más víctimas.

Objetivos de Israel y Justificación del Ejército

El Ejército de Israel ha afirmado que estas acciones son parte de una campaña más amplia contra Hezbolá, describiendo a la organización como una «entidad terrorista» que busca llevar a cabo planes de ataque contra el estado israelí. Según las FDI, los objetivos eran «sedes adicionales de Hezbolá» en Beirut, con un enfoque en instalaciones utilizadas por su unidad aérea.

Reacción Internacional y Contexto Regional

A medida que la violencia se intensifica, los llamados a la calma se multiplican. Las autoridades libanesas y varias organizaciones internacionales han criticado los bombardeos, advirtiendo sobre las consecuencias de un conflicto más amplio en Medio Oriente. El alto el fuego establecido en noviembre de 2024 se ha visto comprometido, a pesar de las promesas de ambas partes de reducir la tensión en la frontera.

Impacto en la Población Civil

Las actuales acciones de Israel han dejado ya un saldo trágico: 72 muertos y 437 heridos solo en Líbano, a consecuencia de la reacción de Hezbolá por la eliminación de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, la semana pasada. La situación humanitaria en la región se agrava a medida que los enfrentamientos continúan.

En este contexto volátil, la comunidad internacional observa con preocupación cómo se desarrolla la situación, mientras ambos bandos parecen estar lejos de alcanzar una solución pacífica y duradera.