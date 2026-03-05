Japón implementa nuevo modelo para frenar el lavado de dinero con criptomonedas

Con la mirada puesta en la seguridad financiera, Japón lanza un ambicioso programa que incorpora a empresas privadas para combatir el lavado de dinero en el ecosistema digital.

Japón ha dado un paso decisivo en su lucha contra el lavado de dinero en criptomonedas, estableciendo un nuevo plan que se apoya directamente en empresas del sector. Esta iniciativa es promovida por la Agencia de Servicios Financieros de Japón, que tiene como objetivo adaptar los controles regulatorios al crecimiento acelerado de los activos digitales.

Durante los próximos tres meses, la agencia llevará a cabo una serie de pruebas piloto para evaluar nuevas metodologías que permitan detectar operaciones sospechosas con criptoactivos y mejorar la colaboración entre las distintas entidades involucradas.

Entre los participantes en estas pruebas se encuentran GMO Coin y Bitbank, dos de los intercambios más destacados del país. También se une a la lista Chainalysis, una firma especializada en el análisis de blockchain y en la investigación de delitos financieros.

Además, grandes corporaciones como Rakuten, Nomura y Hitachi también se suman a esta iniciativa, lo que resalta el interés del sector tradicional en formar parte de este nuevo modelo regulatorio.

Detalles del Plan de Seguridad Cripto en Japón

El foco principal de estas pruebas es la creación de un sistema de intercambio de información entre empresas acerca de diligencias sospechosas. Esto incluirá la formación de alertas tempranas combinadas entre los exchanges y las entidades bancarias.

El objetivo es llevar a cabo los controles más cerca posible de las transacciones, integrándolos dentro de las plataformas donde se maneja el dinero digital.

De acuerdo a la agencia, las pruebas también se enfocarán en evaluar si este tipo de cooperación entre empresas se alinea con la legislación vigente y respeta las normativas de protección de datos.

Un aspecto destacado del programa es que las pruebas no se limitarán a las criptomonedas más populares, sino que también se incluirán transacciones relacionadas con stablecoins y tokens no fungibles (NFT), activos que han cobrado relevancia en el mercado y presentan nuevos retos para la prevención del lavado de dinero.

Este plan forma parte de una estrategia más amplia que busca integrar los activos digitales en el sistema financiero japonés en los próximos años. Con este enfoque, el país busca fomentar la adopción de servicios basados en blockchain al tiempo que refuerza los controles necesarios antes de que el mercado se expanda a mayor escala.