Adiós a los Cartonitos: Modernizan la Identificación de Equipaje en Micros

La Secretaría de Transporte lanza un innovador sistema que promete modernizar la gestión de equipajes y encomiendas en el transporte automotor de pasajeros.

La Secretaría de Transporte ha decidido sustituir el viejo sistema de control de equipajes, implementando un nuevo régimen de identificación y trazabilidad de equipajes y encomiendas. La resolución 4/2026, que fue publicada recientemente en el Boletín Oficial, permite a los transportistas diseñar dispositivos personalizados para asociar las pertenencias con los pasajeros, garantizando siempre la seguridad y la integridad del sistema.

Con la implementación de esta medida, que será efectiva a partir de 60 días después de su publicación, los operadores de transporte interjurisdiccionales podrán elegir entre opciones documentales o tecnológicas para asegurar la trazabilidad del equipaje. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) jugará un papel clave en la fiscalización, priorizando la correlación entre las pertenencias y sus propietarios, más allá de las especificaciones técnicas de los dispositivos utilizados.

Opciones de Control Adaptadas al Futuro

El nuevo régimen se aplica a todos los servicios de transporte automotor de pasajeros dentro del territorio nacional. Los transportistas deberán garantizar la identificación efectiva de equipajes y encomiendas a través de dispositivos verificables. Estos pueden incluir códigos impresos en boletos, códigos QR, registros digitales en sistemas de ticketing o etiquetas generadas por la empresa.

Para los servicios interjurisdiccionales, se deberán adaptar mecanismos que aseguren la interoperabilidad con sistemas utilizados en la región. Está prohibido el embarque de equipajes sin identificación, lo que implica que no habrá derecho a compensación para el usuario en caso de incumplimiento. Las encomiendas, en tanto, podrán identificarse a través de un código o registro digital, eliminando la necesidad de fajas físicas.

Los dispositivos de identificación deberán ser compatibles con los sistemas de transporte de países vecinos. Además, cada transportista tendrá que establecer un sistema que permita el registro y la gestión eficiente de reclamos en caso de pérdida o daño del equipaje, aplicándose las indemnizaciones adecuadas según la normativa vigente.

Las empresas dispondrán de un plazo de 30 días para informar a la Subsecretaría de Transporte Automotor y a la CNRT sobre los dispositivos seleccionados, pues el incumplimiento será motivo de sanciones según la normativa correspondiente.