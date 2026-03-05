Lucas Román denuncia ataque homofóbico: ‘Recibí tres golpes sin aviso’

Agresión a Lucas Román: Un episodio que sacude la libertad de expresión en Argentina

El periodista Lucas Román fue víctima de una violenta agresión en Almagro, lo que ha generado una fuerte preocupación en el ámbito mediático argentino y reavivó el debate sobre el clima de hostilidad en la sociedad.

El pasado lunes 2, al finalizar su programa Furia Bebé en la emisora Futurock, Lucas Román caminaba hacia su casa cuando, sin previo aviso, un hombre lo golpeó por la espalda en la intersección de Avenida Medrano y Guardia Vieja. «Sin mediar palabra, me dio tres trompadas», relató el periodista. Este ataque en plena luz del día y en una zona con gran afluencia de personas ha dejado a su equipo y a los oyentes en estado de alarma.

Contexto político: ¿Un factor desencadenante?

Román asocia este ataque con el contexto político actual, citando declaraciones recientes del presidente, quien afirmó que disfruta «ver sufrir» a sus opositores. «Es posible que este tipo de agresiones serían alentadas por ciertos discursos públicos», opinó el columnista, subrayando que las palabras pueden tener consecuencias graves en la vida cotidiana.

La violencia y la inclusión: un tema pendiente

Reflexionando sobre el ataque, Román se cuestionó si su vestimenta, específicamente una remera rosa, podría haber influido en la agresión, evidenciando que las miradas homofóbicas persisten en la sociedad. «Las lesbianas, las travas, las mujeres, todos enfrentan estas violencias a diario», enfatizó. A pesar de sus propias circunstancias, Román se niega a considerarse una víctima excepcional y busca visibilizar una problemática más amplia que afecta a diferentes colectivos.

Un llamado a la acción: Denuncia y denuncia social

A pesar de la contundencia del ataque, el periodista presentó formalmente la denuncia y espera que las autoridades logren identificar al agresor. “En la guardia, me dijeron que reciben a diez personas por mes con situaciones similares”, compartió, reflejando una preocupante tendencia de violencia en el espacio público.

Un ambiente hostil: reflexiones de su equipo

El equipo de Furia Bebé no tardó en relacionar el ataque con el clima de agresividad que se ha instaurado en la sociedad. Desde el estudio, Malena Pichot también enfatizó un cambio no solo en el ámbito político, sino también en la calidad de vida y el uso del espacio público en Buenos Aires: “Hace diez años que estamos aquí y todo está diferente”, observó.