Visa planea lanzar tarjetas cripto en más de 100 países para 2026

Visa lanza su ofensiva cripto: tarjetas vinculadas a stablecoins en más de 100 países para 2026

La gigante financiera Visa se adentra en el mundo de las criptomonedas con un plan audaz: extender su programa de tarjetas vinculadas a stablecoins a más de 100 países en 2026.

Una colaboración estratégica con Bridge

El programa se lleva a cabo en asociación con Bridge, la plataforma de stablecoins de Stripe, con la finalidad de integrar los tradicionales sistemas de pago con la innovadora tecnología blockchain.

Desde EE. UU. al mundo: el inicio del proyecto

La iniciativa debutó en 2025 como un proyecto piloto en Estados Unidos, en colaboración con Lead Bank. Este piloto facilitó que diversas empresas y fintechs comenzaran a ofrecer tarjetas Visa respaldadas por stablecoins.

Transacciones más rápidas y transparentes

Una de las características destacadas del programa es su capacidad para liquidar transacciones «on-chain», promoviendo así una mayor transparencia y rapidez en los pagos.

Impulso del programa en diferentes mercados

Visa ha señalado un crecimiento notable en el uso de estas tarjetas, con cada vez más desarrolladores y empresas utilizando Bridge para su emisión en diversos mercados.

La evolución de los pagos cotidianos

Gracias a esta propuesta, los consumidores podrán utilizar stablecoins para realizar compras diarias de la misma forma que lo harían con una tarjeta convencional.

Visa busca lanzar tarjetas vinculadas a stablecoins en más de 100 países este año

Un paso clave en la digitalización de pagos

Visa ha reportado un crecimiento del 12% en ingresos en el último año, y considera que esta expansión es fundamental para mejorar sus capacidades de pago digital y responder a la creciente demanda de soluciones blockchain.

Más que una simple tarjeta: una revolución en los métodos de pago

Con planes de llegar a más de 100 países, la implementación de stablecoins podría transformar la forma en que millones de usuarios realizan transacciones diarias.

Además, al permitir que los comercios acepten pagos en stablecoins sin necesitar cambios en su infraestructura, Visa posiciona sus tarjetas para funcionar como cualquier otro medio de pago dentro de su red.

Con esta ofensiva, Visa aspira a liderar la transición hacia un sistema de pagos más eficiente, seguro y descentralizado, abriendo tanto oportunidades para los usuarios como para los comercios en todo el mundo.