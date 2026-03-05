Sanción a Mastantuono: Detalles y Repercusiones

El Real Madrid se enfrenta a una difícil etapa tras su reciente derrota por 1-0 contra el Getafe en el Estadio Santiago Bernabéu, un resultado que ha intensificado la preocupación entre los aficionados del club.

Una Derrota Dolorosa

El equipo blanco sigue sin encontrar su mejor versión en La Liga. La caída ante el Getafe fue un golpe duro, y las tensiones crecieron cuando Franco Mastantuono, jugador argentino, fue expulsado por insultar al árbitro Alejandro Muñíz Ruiz.

Sanción para Mastantuono

Este miércoles, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol anunció una suspensión de dos partidos para Mastantuono. La decisión se basa en el artículo 124 del Código Disciplinario, que sanciona las actitudes irrespetuosas hacia los árbitros y autoridades del deporte.

Impacto en el Calendario del Madrid

Con esta sanción, el defensor se perderá los próximos encuentros de liga del Real Madrid, enfrentamientos clave contra Celta de Vigo y Elche. Sin embargo, su regreso será posible para el crucial clásico ante el Atlético de Madrid en la jornada 29.

Expectativas en la Champions League

A pesar de esta infortuna en la liga local, el jugador argentino podrá participar en los partidos de octavos de final de la Champions League, donde el Real Madrid se enfrentará al Manchester City. Esta serie será una oportunidad vital para que el equipo recupere la confianza y se enfoque en su objetivo europeo.