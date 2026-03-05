Video: Cuerpos de marineros iraníes llegan a la morgue de Sri Lanka tras hundimiento de su buque de guerra

Las víctimas del hundimiento del buque de guerra iraní IRIS Dena han llegado al hospital mortuorio de Karapitiya en Galle, Sri Lanka. La situación es desgarradora y marca un triste capítulo en las tensiones en el océano.

El personal de salud recibió los cuerpos, que fueron trasladados en camiones, y los llevaron a la instalación médica, mientras las autoridades gestionaban las consecuencias de este fatídico incidente.

Detalles del Hundimiento del IRIS Dena

Según informes oficiales, el buque de guerra iraní se hundió en el Océano Índico, cerca de la costa sur de Sri Lanka, luego de ser impactado por un torpedo disparado desde un submarino estadounidense.

Impacto Devastador en el Personal Naval

La marina de Sri Lanka ha confirmado que al menos 87 marineros perdieron la vida, mientras que varios otros siguen desaparecidos en medio de la devastación causada por el ataque.

Rescate y Búsqueda Continua

Los sobrevivientes que fueron rescatados en el mar han sido trasladados a hospitales locales para recibir atención médica. Aún se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y recuperación en el área afectada.