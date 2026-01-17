Binance alcanza dos récords impresionantes en 2025

Binance Brilla en 2025: Récord de Usuarios y Avances Regulatorios

La plataforma de criptomonedas Binance celebra un año excepcional con cifras sin precedentes en su informe anual 2025, destacando la expansión de su base de usuarios y significativos avances en regulación y seguridad.

En su reciente informe anual de 2025, Binance, la principal exchange de criptomonedas del mundo, anunció que superó los 300 millones de usuarios registrados y logró procesar más de 34 billones de dólares en operaciones a lo largo del año. Estos números reflejan el crecimiento imparable y la consolidación de Binance como líder global en la infraestructura de blockchain y criptomonedas.

Cifras Récord que Respaldan un Crecimiento Sostenido

Los datos revelan un volumen spot de 7,1 billones de dólares en 2025, lo que contribuye a un total histórico acumulado de 145 billones de dólares). Además, el mercado ha ampliado su oferta a 490 criptomonedas y 1,889 pares de trading, mientras que la cobertura de futuros abarca 584 activos.

Regulación y Seguridad: Un Compromiso Firme

Un hito importante para la organización fue convertirse en la primera exchange autorizada bajo las regulaciones de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) del Abu Dhabi Global Market. Este marco regula aspectos fundamentales como gobernanza, gestión de riesgos, y protección al consumidor, alineando las criptomonedas con los estándares de los mercados financieros tradicionales.

Iniciativas de Seguridad y Recuperación de Fondos

En cuanto a seguridad, Binance distribuyó 782 millones de dólares en recompensas y tomó medidas que bloquearon 270,000 intentos de fraude, asegurando la integridad de sus usuarios. La plataforma también implementó estrategias que previnieron pérdidas potenciales de hasta 6,690 millones de dólares por fraudes, beneficiando a 5,4 millones de usuarios.

Colaboraciones Internacionales y Prevención de Crímenes

Binance intensificó su cooperación con organismos de seguridad, procesando más de 71,000 solicitudes y participando en la confiscación de aproximadamente 31 millones de dólares relacionados con actividades ilícitas. Asimismo, ofreció más de 160 capacitaciones a cuerpos policiales en diversas regiones del mundo.

Participación Institucional y Expansión de Servicios

La actividad de trading institucional creció un 21% en comparación con 2024, mientras que las operaciones extrabursátiles (OTC) con moneda fiat experimentaron un aumento del 210%. El volumen de transacciones en efectivo y P2P también subió un 38%, y la base de usuarios de Binance Pay, que ya conecta a más de 20 millones de comerciantes a nivel mundial, se incrementó en un 30%.

Visión Futura y Compromiso con la Innovación

Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina, subrayó que 2025 fue un año clave en el que la empresa logró hitos fundamentales. “La confianza en nuestro ecosistema crece cada día, y estamos comprometidos a ofrecer una plataforma innovadora, segura y confiable para todos”, afirmó.

“El avance hacia la adopción masiva de criptomonedas es nuestra prioridad, creando productos que respondan a las necesidades específicas de cada mercado”, finalizó Nazar, reafirmando el compromiso de Binance en contribuir a un futuro monetario más libre y accesible.