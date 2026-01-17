Argentino hospitalizado por un fuerte golpe de ola

Ola Sorprende a Turista Argentino en Punta del Este: Drama en la Playa Zorba

Un desafortunado incidente en la Playa Zorba, Punta del Este, dejó a un turista argentino de 50 años con una posible lesión cervical tras ser golpeado por una poderosa ola.

Este viernes, durante el mediodía, el hombre se encontraba disfrutando del océano en una zona popular entre surfistas y aficionados al bodyboard. Sin embargo, la fuerza del mar lo tomó por sorpresa, provocándole un fuerte impacto que requirió asistencia inmediata.

Rescate y Atención Médica Inmediata

De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, el equipo de guardavidas actuó rápidamente. “Sufrió un fuerte golpe provocado por una ola”, dijeron desde el municipio de Maldonado. Los socorristas brindaron los primeros auxilios y, tras estabilizarlo con un cuello ortopédico, lo trasladaron a un centro de salud para un examen más detallado.

Diagnóstico Preocupante

Los médicos informaron sobre la posibilidad de una lesión en la columna cervical, resultado del impacto violento de la ola. A pesar de que Playa Zorba es famosa por sus buenas condiciones para deportes acuáticos, los riesgos asociados al oleaje fuerte son bien conocidos entre los visitantes.

Advertencias sobre la Seguridad en el Agua

La playa es un atractivo para quienes buscan adrenalina, pero las olas pueden ser muy impredecibles y peligrosas. Este suceso reitera la necesidad de precaución al disfrutar del mar, especialmente en áreas donde el oleaje es intenso.

Un Fin de Semana Agitado en Punta del Este

Este incidente se suma a la creciente atención mediática en Punta del Este, donde también un episodio pasado se volvió viral. Una mujer argentina, alterada por el comportamiento de otro conductor, fue capturada amenazando a un automovilista con un bate de béisbol, generando controversia en las redes sociales.

El Impacto de las Redes Sociales