Gran Hermano aprueba reservas, pero preocupa la caída en recaudación

La relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está en un punto crítico mientras se acerca el momento de definir la misión del organismo en Buenos Aires. La agenda incluye la evaluación de los números económicos para 2025, y las recientes acciones del Banco Central son un reflejo de dicha presión.

Las autoridades argentinas finalmente han comenzado a comprar dólares, algo que el FMI había estado esperando con atención. Esta medida, aunque necesaria, ha despertado una mezcla de satisfacción y preocupación en las oficinas del organismo internacional. La inflación, que se ha mantenido por encima del 2%, continúa representando un desafío significativo para la recaudación impositiva, un aspecto que el FMI considera crítico para el cumplimiento del acuerdo de facilidades extendidas.

La Preocupante Inflación y sus Consecuencias

En los últimos meses, la inflación ha permanecido estable, pero por encima del 2%. Esto ha generado inquietud sobre la capacidad del gobierno para recaudar impuestos de manera efectiva. Este indicador es vital, ya que se sitúa entre las prioridades del FMI, junto al superávit fiscal y la acumulación de reservas en el Banco Central.

Crecimiento de Reservas: La Nueva Era del Banco Central

El Banco Central ha dado un giro notable en sus políticas, llevando a cabo compras de divisas con mayor frecuencia, incluso alcanzando cifras como los US$ 187 millones en un solo día. Esta estrategia estaba prevista para el primer semestre de 2025, pero se evitó debido a motivos que van más allá de lo técnico.

Desafíos en la Colaboración con el FMI

Desde la victoria electoral de octubre, la presión del FMI ha aumentado. El presidente Javier Milei, en un seminario privado, se mostró reacio a las críticas sobre el tipo de cambio, lo que ha contribuido a una percepción de distancia entre el gobierno y la visión del organismo. Sin embargo, el mensaje de Washington es claro: la acumulación de reservas debe ser parte de la estrategia gubernamental.

Expectativas sobre la Acumulación de Reservas

El Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, indicó que el gobierno tiene como objetivo acumular entre US$ 7.000 y US$ 20.000 millones en reservas para 2026. Sin embargo, este plan enfrenta obstáculos debido a las altas tasas de interés y la persistente inflación.

Un Panorama Fiscal Preocupante

La situación fiscal se complica aún más con una recaudación que continúa por debajo de la inflación, lo que se traduce en ingresos reales negativos para el sector público. Este fenómeno podría requerir de ajustes inflacionarios o recesivos si continúa en esta dirección.

El Aviso del FMI sobre el Futuro Económico

La vocera del FMI, Julie Kozack, ha sido directa en sus advertencias sobre la necesidad de reservas más sólidas para asegurar la estabilidad macroeconómica. La falta de estas reservas no solo afecta la credibilidad del país en los mercados internacionales, sino que también pone en riesgo los logros en materia de inflación y pobreza conseguidos hasta el momento.

El camino hacia una política fiscal más robusta y eficiente será fundamental, especialmente si se pretende implementar una reforma tributaria que alivie la carga impositiva. La mirada del Gran Hermano, en este caso el FMI, seguirá siendo atenta y crítica hacia la evolución de las políticas económicas de Argentina.