El Aeropuerto de Trelew Inaugura su Nueva Manga Operativa

La terminal aérea de Trelew vuelve a tener plena operatividad tras concluir reparaciones clave en su plataforma, garantizando un servicio eficiente y seguro.

La Municipalidad de Trelew ha anunciado la reactivación completa del aeropuerto Almirante Zar, que ahora cuenta con las seis posiciones para aeronaves de gran porte habilitadas. Estas tareas de recuperación se llevaron a cabo entre fines de diciembre y principios de enero sin interrumpir el funcionamiento normal de la terminal.

Detalles de las Reparaciones Realizadas

Fabio Orellano, jefe del Programa Aeropuerto, dio a conocer que durante este periodo se trabajó en tres de las seis posiciones disponibles. Destacó que la posición número uno, utilizada para acoplar las mangas de embarque, requirió una intervención más compleja debido al desgaste ocasionado por el uso frecuente por parte de aviones grandes.

Materiales Especiales para una Mayor Seguridad

El funcionario explicó que parte de la demora en las reparaciones se debió al uso de un material específico, necesario para garantizar la resistencia ante las exigencias operativas de estas aeronaves. “La prioridad siempre ha sido la seguridad operacional de los aviones y de los pasajeros”, enfatizó Orellano.

Operatividad Plena Desde Este Jueves

Las reparaciones concluyeron con éxito y la posición que había estado fuera de servicio volvió a funcionar plenamente desde el mediodía de este jueves. Esto permite que el aeropuerto retome su actividad eficiente con las seis posiciones disponibles para vuelos comerciales.

Continuidad de los Servicios Durante las Obras

A pesar de las tareas de mantenimiento, Orellano resaltó que el aeropuerto nunca dejó de operar, manteniendo un flujo constante de vuelos y garantizando la atención al usuario durante el período de reparaciones.