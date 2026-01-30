Daniel Acuña: Ventas caen 15%, pero se asoma un leve repunte

El consumo en supermercados mayoristas en Argentina muestra signos de ligera recuperación, aunque aún se encuentra por debajo de los niveles del año anterior. Daniel Acuña, gerente del sector, ofrece su perspectiva sobre esta coyuntura.

Un Repunte Moderado en el Consumo

El mercado de supermercados mayoristas experimenta un repunte leve en los últimos tres meses de 2025, aunque se mantiene un 15% por debajo de las cifras del año anterior. Este repunte ha sido impulsado por agresivas promociones y estrategias de precios, según explica Acuña.

A pesar de este leve crecimiento, enero registra una caída estacional, algo que se ha vuelto habitual. «Enero arranca distinto, como ya estamos acostumbrados», comenta Acuña, reflejando la dinámica cíclica del consumo.

Inflación y Estabilidad en los Precios

La inflación ha mostrado una tendencia a la estabilidad en el sector. Acuña señala que las actualizaciones de precios son más esporádicas y moderadas, lo que permite ajustar las estrategias de compra. “Las listas de precios de los proveedores llegan con menos frecuencia y con ajustes moderados”, afirma. Este escenario ha cambiado la forma en que los clientes adquieren productos: ya no compran en grandes cantidades como solían hacerlo.

El Mayorista se Abre al Consumidor Final

Una de las transformaciones del sector es la inclusión del consumidor final. «Hoy vendemos a consumidores finales desde hace ya un tiempo importante», declara Acuña. Este cambio ha intensificado la competencia con supermercados minoristas.

El gerente resalta su política de no cobrar recargo por compras al por menor, permitiendo a las familias acceder a precios mayoristas. Además, cuando se adquieren tres unidades o más, se aplica un descuento del 5%, fomentando así compras grupales.

La Innovación Digital en el Canal Mayorista

El canal digital también juega un papel crucial en esta evolución. «Nuestro precio es único y se traslada tal cual a la aplicación», menciona Acuña. Aunque existen mínimos por cuestiones logísticas, el e-commerce está en auge, impulsado por consumidores que buscan optimizar su tiempo y recibir pedidos a domicilio sin costo adicional.