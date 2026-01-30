Incendio casi total de un vehículo en Trelew: Investigan si fue intencional

Un violento incendio devastó una camioneta en un sector del parque industrial de Trelew, lo que ha llevado a las autoridades a investigar si el siniestro fue provocado deliberadamente.

El hecho se produjo el miércoles por la tarde, cuando la camioneta, un Fiat Fiorino, fue sorprendida por un incendio que dañó severamente el vehículo. El fuego consumió aproximadamente el 80% de la camioneta, causando la destrucción de la parte delantera, las cubiertas y la cabina, además de hacer estallar los vidrios.

Intervención de bomberos y policía en el incidente

A la llegada de los bomberos, el vehículo estaba envuelto en llamas, pero lograron sofocar el fuego antes de que se produjera una destrucción total. Sin embargo, las imágenes compartidas en redes sociales dejan en claro que la camioneta ya no es recuperable.

Investigación en curso

Las fuerzas policiales están llevando a cabo una investigación para determinar las causas del incendio. Inicialmente, se había mencionado la posibilidad de que el fuego se desatara por una falla mecánica, pero la policía muestra dudas sobre esta versión. Hasta el momento, se ha comprobado que las llamas comenzaron en la parte delantera del vehículo, lo que alimenta la sospecha de que pudo haber sido un hecho intencional.

Revisión de grabaciones de seguridad

Las autoridades también están buscando grabaciones de cámaras de seguridad en la zona para esclarecer lo sucedido. La ampliación de la investigación sugiere a los vecinos una vigilancia activa y la denuncia de cualquier actividad sospechosa en el área.