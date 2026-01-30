Pablo Das Neves: «Nuestra prioridad es restaurar las reservas del Gobierno»

La última encuesta del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella revela un alivio en las expectativas de inflación para el próximo año. La ansiada desinflación comienza a dar señales alentadoras.

El estudio indica que la inflación esperada a 12 meses ha disminuido del 34% al 31,5%, lo que sugiere una renovada confianza entre los economistas argentinos. Según Pablo Das Neves, este cambio es un indicativo de una mejora general, aunque todavía con cautela.

Perspectivas Inflacionarias a Largo Plazo

Das Neves señala que la expectativa para 2026 se sitúa en torno al 31,6%, similar a la inflación proyectada para 2025 y notablemente más baja que hace un mes. Este análisis, que abarcó mil consultas a nivel nacional, apunta a que sí existe la posibilidad de mantener esta tendencia de disminución en la inflación.

Cautela Frente a la Realidad Actual

No obstante, el economista advierte que estas proyecciones no deben llevar a la complacencia. “La inflación mensual se comporta por encima del 2,3% o 2,4%, lejos de la meta del 10% que se plantea para el presupuesto de 2026”, indica Das Neves, subrayando que las estimaciones de especialistas privados son, en promedio, tres veces mayores que las metas oficiales.

Impacto de la Nueva Metodología en la Medición de la Inflación

Un cambio significativo en la medición de la inflación se implementará en enero, actualizando la canasta de bienes y servicios a datos más recientes de 2018, en lugar de los de 2004. Este ajuste podría influir en el índice inflacionario, ya que reflejará con más precisión los patrones de consumo contemporáneos.

Adicionalmente, la estacionalidad del verano tiende a aumentar la inflación, con diciembre y enero como meses críticos. Se espera que la presión inflacionaria empiece a relajarse en febrero.

Situación del Dólar y Reservas del Banco Central

En términos de política cambiaria, Das Neves enfatiza que el enfoque del Gobierno ahora se centra en la recuperación de reservas. “El objetivo principal es acumular reservas del Banco Central, incluso por encima de la inflación”, afirma, destacando el contexto internacional favorable que beneficia a Argentina con un incremento en la oferta de dólares.

Perspectivas del Tipo de Cambio

El economista no anticipa cambios significativos en el tipo de cambio en el corto plazo, dado el flujo constante de dólares al mercado. Esto facilitaría al Banco Central continuar comprando reservas sin presionar sobre el valor del dólar.

Acceso a los Mercados Internacionales

En su análisis, Das Neves compara la realidad de Argentina con la de Ecuador, observando que el país ha superado los 500 puntos de riesgo país, lo que coloca la comparación en un contexto más amplio. Una reducción mayor del riesgo podría abrir puertas a financiamientos más accesibles.

De cara a los próximos vencimientos de deudas, el economista se muestra optimista, especialmente con un gran pago programado para julio por 4.750 millones de dólares, sugiriendo que, si se mantiene la política actual, Argentina podría enfrentar esos compromisos de manera efectiva.