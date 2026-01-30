Aumento de impuestos al combustible entra en vigor en febrero

El Gobierno argentino ha anunciado un incremento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que entrará en vigor este febrero. Este ajuste impactará directamente en los precios de la nafta y el gasoil.

Según el Decreto 74/2026, publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial, el cambio derivará en un aumento de $16,773 en el gravamen sobre los combustibles líquidos y de $1,027 por litro en el impuesto al dióxido de carbono para la nafta. Este ajuste mensual forma parte de un esquema que comenzó a implementarse el año pasado y que seguirá vigente hasta 2024.

Aumentos Específicos para Diferentes Combustibles

Para el gasoil, los incrementos serán de $14,372 por litro en el impuesto general, $7,782 en la alícuota diferencial que aplica en zonas como la Patagonia, y $1,638 por litro en el gravamen al CO₂.

Justificación del Gobierno

La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, busca «estimular el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible». La implementación se basa en un ajuste trimestral basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es reportado por el INDEC.

Detalles del Ajuste

El decreto establece que, desde 2018, los impuestos sobre combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono se actualizan cada tres meses en función de la inflación. Sin embargo, varias administraciones han decidido postergar estos aumentos para mitigar su impacto en los precios al público. Esta vez, la prórroga se ha extendido hasta febrero.

Impuesto al Dióxido de Carbono: Un Enfoque Ambiental

Este impuesto está destinado a las emisiones de gases contaminantes generados por el uso de combustibles fósiles, y se aplica como un monto fijo por litro, añadiéndose al impuesto principal. Aunque representa una menor porción de la carga impositiva, su actualización automática busca mantener su valor en términos fiscales y ambientales.

Comparamos los Prontos Aumentos

La última revisión en enero mostró un incremento de $17,291 en la nafta y $14,390 por litro en el gazoil, además de otros ajustes en las tarifas diferenciadas y el gravamen al CO₂, señalando el continuo efecto de la inflación en los impuestos al combustible.