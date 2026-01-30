Pablo Tigani: «La capacidad productiva apenas alcanzó el 29%»

La industria textil argentina enfrenta una de las crisis más severas de su historia, marcada por la caída en la producción y el consumo interno. A medida que los desafíos se multiplican, las empresas se ven obligadas a adaptarse para sobrevivir.

Un Panorama Desolador para la Industria

Recientemente, la utilización de la capacidad productiva del sector textil ha tocado niveles alarmantes, alcanzando apenas un 29%, lo que refleja la gravedad de la situación. Según Pablo Tigani, analista del sector, la combinación de un dólar barato, la apertura de importaciones y una notable disminución en el consumo interno han llevado a la industria a un estado crítico.

Competencia Desleal y Dificultades Estructurales

Tigani enfatiza que la problemática es más que coyuntural, alertando sobre un contexto económico donde las empresas chinas ofrecen productos a precios irresistibles. Este hecho, sumado a la insuficiencia de la industria local para adaptarse a las condiciones del mercado global, crea una competencia casi insuperable: “Con un obrero chino ganando cuatro dólares al día, es difícil competir, incluso con maquinarias de última generación”, afirma.

Impacto en Otros Sectores

La crisis en el textil se extiende más allá de su ámbito. La industria automotriz, por ejemplo, ha visto una caída de más del 50% en patentamientos, lo que podría facilitar que Brasil ocupe el vacío dejado por las empresas locales.

Crisis Económica y Reestructuración Empresarial

La baja en el consumo masivo agrava la situación. Tigani señala que productos esenciales como la carne y otros elementos básicos también han sufrido caídas significativas en ventas. “Políticas así dejan a muchas industrias y comercios fuera del mercado”, advierte.

Respuestas Empresariales ante la Crisis

Conscientes de la emergencia, diversas empresas están buscando reestructurarse para enfrentar estos nuevos desafíos. Tigani ha notado un incremento en solicitudes de reestructuración de deudas en los últimos meses, a medida que las proyecciones optimistas se desvanecen. “Las ventas no alcanzan y el flujo de caja es insuficiente para cumplir con los compromisos”, destaca.

Un Futuro Incierto para el Sistema Financiero

El impacto de esta crisis también afecta al sistema bancario. “Los bancos enfrentan dificultades con el aumento de la mora y una acumulación de deudas”, señala Tigani, quien advierte que si las deudas no se cobran, el sector financiero podría entrar en crisis.

Reflexiones sobre el Modelo Actual

Respecto a la relación entre Paolo Rocca y el gobierno, Tigani expresa un punto de vista crítico: “Este modelo ha recibido un apoyo incondicional, y ahora las consecuencias son palpables”. Aunque la retórica pueda sonar políticamente correcta, hay un reconocimiento tácito de que las expectativas fueron excesivamente optimistas.