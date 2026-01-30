Ciclistas se movilizan por Justicia para Valeria

En una conmovedora muestra de apoyo, un centenar de ciclistas se unieron en Comodoro Rivadavia para pedir justicia por Valeria Schwab, víctima de un femicidio que aún busca respuesta. La convocatoria, organizada por su hermana Jessica, destacó la urgencia de acelerar la investigación y la necesidad de más seguridad en los espacios públicos.

En la noche del jueves, un vibrante grupo de ciclistas se reunió en el Liceo Militar General Roca con el propósito de recorrer las calles en honor a Valeria Schwab. A sus 39 años, su trágica muerte ha dejado una profunda herida en la comunidad, y los asistentes pidieron justicia y respuestas ante la falta de autores imputados.

Jessica, hermana de Valeria y también ciclista, expresó su agradecimiento a todos los que se unieron a la causa. Hizo un llamado a la comunidad: «Es fundamental que estemos juntos en esta lucha. El peligro acecha a todos, como le ocurrió a mi hermana en pleno centro de la ciudad”.

Llamado Urgente a la Acción

Durante la rodada, Jessica reclamó la pronta respuesta del ADN del caso, mencionando que su madre se encuentra muy afectada por la situación. «Nuestro abogado, Mauro Fonteñez, está pidiendo celeridad en la investigación», añadió, reflejando la angustia de una familia que busca respuestas.

Por una Ciudad más Segura

La bicicleteada también abogó por una mayor seguridad y mejora en la iluminación de los espacios públicos, donde miles de vecinos y deportistas transitan diariamente. Las actividades de concientización continuarán, y los participantes de la rodada planean movilizarse desde la Municipalidad hacia la Fiscalía para exigir atención a su reclamo.

El evento no solo fue un llamado a la justicia, sino también una invitación a la reflexión sobre la seguridad en la comunidad, demostrando que la unión es la clave para luchar contra la violencia de género y promover un entorno más seguro para todos.