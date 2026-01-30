Riesgo País: Cotización del 29 de enero de 2026

En una jornada destacada para la economía argentina, el Riesgo País se estabiliza, reflejando una mejoría notable en la situación crediticia del país.

El Riesgo País de Argentina, calculado por el banco JP Morgan mediante el índice EMBI, cerró este jueves 29 de enero de 2026 en 492 puntos, alcanzando niveles previos a la pandemia. Este hito indica un avance significativo en la percepción del riesgo crediticio argentino.

Situación Actual del Riesgo País

Según información de Rava Bursátil, el Riesgo País inició la jornada en una zona de estabilidad técnica, recuperándose de las bruscas caídas experimentadas en días anteriores. Este indicador, que mide la diferencia entre las tasas de interés de los bonos argentinos y los del Tesoro de EE.UU., se sitúa por debajo de la barrera psicológica de los 500 puntos básicos, consolidando así una tendencia de compresión de tasas que comenzó a fines de 2025.

Cotización riesgo país jueves 29 de enero

Evolución del Riesgo País en los Últimos Días

En la última semana, el índice EMBI mostró una disminución en la volatilidad, culminando en una tendencia positiva. El 27 de enero, se vivió un fuerte impulso en el mercado, con el Riesgo País alcanzando su nivel más bajo en siete años y medio. Rava Bursátil destacó que el índice Merval se encuentra en torno a los 2.060 puntos, en un rango variable entre 1.900 y 2.100 puntos, a la espera de nuevas señales del mercado.

El 28 de enero, a pesar de la volatilidad en Wall Street, los bonos en dólares se mantuvieron firmes, permitiendo que el indicativo de JP Morgan se alejara de los 500 puntos en una racha de seis descensos consecutivos. Esto fue impulsado por un aumento en las reservas internacionales, que superaron los USD 46.000 millones.

Comprendiendo el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador que mide la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones de deuda externa. Calculado por el banco de inversión JP Morgan, refleja la diferencia de tasas entre los bonos de países emergentes y los del Tesoro estadounidense, considerados «libres de riesgo». Un indicador de 500 puntos básicos significa que el país debe pagar un 5% de interés adicional en comparación con lo que paga el Tesoro.

Este índice es sumamente sensible a diversos factores, como el equilibrio de las cuentas públicas, la estabilidad política y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). En el caso argentino, se ve influenciado por el saldo comercial y las negociaciones con organismos internacionales. Una reducción sostenida del Riesgo País es vista como una señal de normalización económica, lo que podría facilitar la llegada de inversión extranjera directa.