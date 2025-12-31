El agro alcanzó liquidaciones de u$s 31.330 millones en 2025, un 25% más que en 2024

Durante diciembre de 2025, el sector agroexportador de Argentina reportó un notable incremento en sus liquidaciones, alcanzando 1.015 millones de dólares, lo que representa un 33% de crecimiento en comparación con el mes anterior. Este aumento se suma al total anual de 31.338 millones de dólares, un 25% más que en el mismo periodo del año anterior.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) emitieron un balance positivo sobre el desempeño del sector. Según sus datos, **6.250 millones de dólares adicionales** se generaron en comparación con 2024, destacando la importancia de estas entidades que representan el **48% de las exportaciones** del país.

El Papel del Estado en el Desarrollo del Sector

El documento de CIARA-CEC señala que diciembre fue un mes crucial debido al inicio de embarques de trigo y cebada. Estos avances, junto con los envíos continuos de soja y sus derivados, se realizaron bajo un régimen especial que suspendió temporalmente los derechos de exportación, lo que facilitó las ventas internacionales.

Además, se aclaró que gran parte de las divisas ingresadas en diciembre provienen de anticipos realizados en septiembre, evidenciando que el movimiento económico del último mes está relacionado con decisiones comerciales previas y no solamente con transacciones recientes.

Manejo de las Divisas en el Sector

La entrada mensual de divisas, convertidas a pesos, es esencial para la compra de granos a productores, asegurando condiciones competitivas en el mercado. Esta liquidación está íntimamente ligada a la adquisición de granos que serán exportados, bien sea en estado natural o tras ser procesados industrialmente.

Generalmente, las divisas ingresan con un adelanto significativo respecto al momento de la exportación. Para los granos, este plazo es de aproximadamente **30 días**, mientras que para aceites y harinas puede llegar hasta **90 días**. Estas variaciones son influenciadas por diferentes factores, incluyendo la naturaleza de la cosecha y condiciones del mercado.

La Importancia del Complejo Oleaginoso-Cerealero

Constituyendo un elemento clave en la economía, el complejo oleaginoso-cerealero representó en 2024 el **45% de las exportaciones totales** del país, según datos del INDEC. Dentro de este complejo, la soja sigue siendo el producto más exportado, encabezando la lista junto al aceite de soja y el maíz.

A pesar de los buenos números, el sector aún enfrenta desafíos en cuanto a su crecimiento sostenido y en lograr un salto significativo en producción y ventas externas, que continúan dependientes de las fluctuaciones en los precios internacionales.