En enero, suben combustibles y servicios esenciales en Córdoba

El Gobierno nacional ha decidido incrementar los impuestos sobre los combustibles, medida que comenzará a regir el 1° de enero de 2026 y afectará tanto a la nafta como al gasoil en todo el país, con repercusiones significativas en la provincia de Córdoba.

Un reciente decreto publicado en el Boletín Oficial establece ajustes en los montos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono, en el marco de la Ley 23.966. Estas modificaciones son consecuencia de aumentos que habían sido postergados durante 2024 y gran parte de 2025 y que se implementarán ahora como parte del esquema fiscal.

Aumentos Detallados en Combustibles

El aumento en la nafta se centrará en el impuesto principal y en el componente ambiental. Por su parte, el gasoil tendrá incrementos tanto en el ICL general como en el impuesto al dióxido de carbono. Cabe señalar que el tratamiento diferencial del gasoil para regiones patagónicas no se aplicará en Córdoba, donde prevalecerán los incrementos generales.

Incrementos en Servicios Básicos y Transporte

El inicio de 2026 traerá consigo una serie de ajustes en servicios esenciales para los cordobeses. Además del impacto en los combustibles, las multas de tránsito también aumentarán, ya que se basan en el valor del litro de nafta súper, lo que acarrea una actualización automática.

Asimismo, la Inspección Técnica Vehicular (ITV) en la ciudad de Córdoba experimentará un incremento del 18%. Los peajes provinciales ya han ajustado sus tarifas en accesos y rutas clave, encareciendo así los desplazamientos diarios y los viajes interurbanos.

Consecuencias sobre el Bolsillo de los Cordobeses

El transporte interurbano también se verá afectado con un aumento del 9,51%, una decisión autorizada por los entes reguladores que impactará directamente en estudiantes y trabajadores. En el ámbito de los servicios básicos, la progresiva eliminación de subsidios nacionales ejercerá presión sobre las tarifas de gas y otros servicios domiciliarios, aumentando los costos fijos que deberán afrontar los hogares.