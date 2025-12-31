Preparativos para el Año Nuevo: Se Prevén Nevadas en el Reino Unido

Los pronósticos advierten sobre una llegada contundente de bajas temperaturas y nieve para dar la bienvenida al nuevo año en el Reino Unido. Aunque la celebración de Hogmanay en Edimburgo parece segura, se aconseja a los asistentes que se abriguen adecuadamente esta Nochevieja.

Un Comienzo Frío para el Año Nuevo

La entrada al 2026 promete ser helada, con temperaturas cercanas a cero grados en diversas regiones del Reino Unido. Las celebraciones de Hogmanay en Edimburgo, que el año pasado fueron canceladas por fuertes vientos, tienen luz verde, aunque se emiten advertencias de nieve en el norte de Escocia.

Condiciones Ideales para los Fuegos Artificiales

A nivel general, el clima será propicio para disfrutar de los fuegos artificiales, con cielos despejados a pesar de las bajas temperaturas. El Met Office señala que se necesitarán varias capas de ropa para combatir el frío durante los festejos de Nochevieja.

Alertas por Nieve en Diversas Regiones

Este viernes, se han emitido alertas por nieve en Irlanda del Norte y en varias localidades desde Gales hasta Londres. Se espera que las condiciones meteorológicas afecten el transporte, por lo que se aconseja a los viajeros que prevean demoras tanto en carreteras como en transporte público.

Pronósticos del Met Office

Simon Partridge, un destacado meteorólogo, menciona que la noche de Año Nuevo será fría en todas partes. En Londres, cuando el reloj marque la medianoche, las condiciones serán mayormente despejadas con temperaturas de entre 1 y 2 grados Celsius. Cardiff, en cambio, tendrá temperaturas ligeramente más altas, rondando los 2 a 3 grados.

Visibilidad para los Fuegos Artificiales

Aunque el norte enfrentará cielos más nublados, se espera que esto no afecte la visibilidad de los espectáculos pirotécnicos. Los meteorólogos han descartado la posibilidad de neblina o nubosidad baja que obstruya la vista de los fuegos artificiales.

Impacto del Clima en la Salud Pública

La noche del 31 de diciembre empezó con un amanecer helado y niebla en el suroeste, que luego dio paso a un sol invernal. Adicionalmente, la UK Health Security Agency ha emitido alertas de frío en el norte y noroeste de Inglaterra, las cuales permanecerán hasta el mediodía del 5 de enero, advirtiendo sobre un aumento esperado en los problemas de salud relacionados con las bajas temperaturas.

Expectativas de Acumulación de Nieve

Para el viernes, se anticipa acumular hasta 10 cm de nieve en algunas áreas, y hasta 30 cm en las zonas montañosas. Estas condiciones tendrán repercusiones significativas para el sistema de salud y servicios sociales, especialmente para los adultos mayores y aquellos con condiciones de salud preexistentes.