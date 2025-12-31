Fuego Consumió un Vehículo en la Ruta 24

Un dramático incidente tuvo lugar a pocos kilómetros de Sarmiento, cuando un vehículo se incendió por completo. Afortunadamente, el conductor logró escapar sin heridas.

El siniestro involucró a una Ford EcoSport, propiedad de un militar de 47 años. De acuerdo con el testimonio del propietario, mientras conducía por un camino de ripio hacia la ciudad, comenzó a notar un intenso «olor a quemado».

Emergencia en el camino

Al percatarse de la situación, el conductor detuvo el vehículo y se dio cuenta de que había un principio de incendio en el motor. A pesar de sus intentos por extinguir el fuego utilizando un matafuego, las llamas se propagaron rápidamente, consumiendo el automóvil en un breve lapso de tiempo.

Intervención de los bomberos

El personal de bomberos de Sarmiento fue alertado y acudió rápidamente a la escena para controlar el incendio. Afortunadamente, no se reportaron heridos, y el conductor mostró la documentación del vehículo a las autoridades presentes.

Regreso a la normalidad

El automóvil quedó en el lugar del incidente, mientras que el conductor, que gracias a su rápida reacción salió ileso, regresó a la ciudad acompañado por un compañero de trabajo que llegó al sitio para ayudar.