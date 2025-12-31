Buterin apoya Grok en X para combatir la desinformación

Vitalik Buterin Aboga por el Uso de IA en la Lucha Contra la Desinformación

El cofundador de Ethereum aplaude la iniciativa de Elon Musk al introducir Grok en X, destacando su potencial para combatir las noticias falsas y promover la información verificada.

Vitalik Buterin, el cofundador de Ethereum, ha vuelto a ser tema de conversación al hacer una fuerte conexión entre la tecnología blockchain y la inteligencia artificial. Su respaldo a la propuesta de Elon Musk de integrar Grok, el sistema de IA de xAI, en X, resalta el interés por establecer un entorno informativo más fiable.

La Importancia de Grok en la Lucha Contra la Desinformación

Buterin sostiene que la introducción de Grok en X es tan crucial como las Notas de la Comunidad, una herramienta que permite corregir y proporcionar contexto a publicaciones. En su opinión, la inteligencia artificial puede ser un recurso decisivo para contrarrestar la creciente desinformación.

«La imprevisibilidad de la respuesta de Grok es fundamental. He visto muchas ocasiones en las que alguien se dirige a Grok con la esperanza de que valide su opinión extrema y, en cambio, el sistema muestra la realidad,» destacó Buterin.

Crecimiento y Popularidad de Grok

El uso de Grok ha aumentado exponencialmente en los últimos meses. Según estadísticas recientes, su tiempo promedio de uso ha superado al de competidores como ChatGPT y Gemini de Google. La fuerte inversión de xAI y el interés de inversores que comparten la visión de Musk de «maximizar la verdad» han sido esenciales para su explosivo crecimiento.

Notablemente, Musk y Buterin mantienen una relación amistosa. Musk ha expresado su posesión de Ethereum, además de Bitcoin y Dogecoin, mientras que Buterin podría incentivar a desarrolladores a explorar nuevas integraciones con Grok.

Advertencias y Críticas

A pesar del apoyo a Grok, algunas voces han expresado sus reservas. Glen Weyl, cofundador de Microsoft Research, ha alertado sobre posibles sesgos en Grok alineados con las creencias de Musk. Weyl advierte que el Aprendizaje por Refuerzo con Retroalimentación Humana podría reforzar una perspectiva parcial sobre lo que significa «verdad».

Buterin reconoció estas preocupaciones, pero argumentó que la propuesta ofrece una mejora en comparación con el modelo anterior de Twitter:

«Es un tema delicado. No obstante, hay un argumento sólido a favor de que esta es una mejora respecto a Twitter, incluso si se consideran las peores suposiciones sobre Elon,» concluyó Buterin.