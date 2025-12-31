Gobierno destituye al cónsul en Siria por un like contra Israel

El cónsul argentino en Siria, Alejandro Calloni, ha sido llamado a regresar al país tras un incidente en redes sociales que ha suscitado controversia. Su decisión de "dar me gusta" a un post en Instagram critico hacia Israel podría costarle su puesto.

El canciller argentino, Pablo Quirno, hizo este anuncio a través de la plataforma X, lo que desató un fuerte debate sobre la libertad de expresión y el alineamiento político del actual gobierno. En un gesto de respaldo, el presidente Javier Milei retuiteó la declaración de Quirno.

Un Like que Afectó una Carrera

Quirno indicó que se abrirá un sumario administrativo contra Calloni y se dispuso su traslado inmediato a Argentina, lo que implica su despido del cargo. Esta decisión resalta la sensibilidad del gobierno argentino a las críticas hacia Israel, reflejando un cambio notable en la política exterior desde la llegada de Milei al poder.

El Contenido Polémico

El posteo que desató la controversia se presentó como un «chiste» en Instagram, utilizando hashtags como «humor» y «navidad2025». El contenido consistía en un diálogo donde se mencionaba «fuegos artificiales para Israel», lo que generó un fuerte rechazo de diversos sectores políticos y sociales.

Reacciones y Opiniones Contrapuestas

La reacción a la decisión de Quirno fue variada. Algunos usuarios defendieron la acción del canciller, mientras que otros la criticaron, argumentando que sembraba un ambiente de censura. El diputado Nahuel Sotelo expresó su aprobación mediante un tweet, destacando la necesidad de orden en la Cancillería.

¿Quién es Alejandro Calloni?

Con 37 años, Calloni posee títulos en Historia y Relaciones Internacionales, habiendo iniciado su carrera en el Servicio Exterior de la Nación en 2020. Su trayectoria incluye un breve período en la Embajada argentina en Siria desde septiembre de 2023.

La Política de Milei hacia Israel

Bajo el liderazgo de Javier Milei, Argentina ha adoptado un enfoque favorable hacia Israel, alineándose con valores occidentales y buscando fortalecer las relaciones bilaterales. Existe un plan anunciado para trasladar la embajada argentina a Jerusalén en 2026, un movimiento altamente simbólico y polémico que marca una dicotomía con las posturas críticas adoptadas por otros países de la región.

En este complejo panorama, el reciente incidente con Calloni pone de relieve las tensiones internas en materia de política exterior y las implicancias que estas decisiones pueden tener en el desarrollo democrático del país.