El Ajuste Interior: Descubriendo el Lado Oculto de la Motosierra

La situación fiscal de las provincias argentinas se agrava mientras el marco de distribución de impuestos se torna cada vez más obsoleto. Desde 1994, un nuevo sistema de coparticipación permanece relegado, lo que genera tensiones notables en las finanzas provinciales y nacionales.

Un Sistema Obsoleto

La Constitución de 1994 establecía un plazo de dos años para crear un nuevo sistema de coparticipación federal. Sin embargo, treinta años después, seguimos funcionando con una ley de 1988 llena de parches. Este modelo, adaptado a realidades pasadas, colapsa cada vez que disminuye la recaudación, llevándonos a una crisis recurrente.

Impacto de la Caída Económica

La desaceleración en sectores clave como la manufactura y los servicios ha repercutido en las cuentas de las provincias. En Argentina, la estructura tributaria se basa en 10 impuestos que representan más del 90% de la recaudación, siendo los más relevantes los relacionados con el consumo, como el IVA y los ingresos brutos. Estos impuestos generan un efecto procíclico, afectando directamente a las provincias.

Desigualdad en la Distribución

Del total recaudado, solo el 54,6% se redistribuye entre las provincias según parámetros establecidos, pero no reflejan fielmente su aporte al PBI. Por ejemplo, Buenos Aires, que contribuye casi el doble de lo que recibe, con un 19% del total. En contraste, provincias como Chaco y La Rioja reciben hasta el triple de lo que aportan. Esta situación genera un desbalance que afecta la calidad del sistema democrático y fiscal, dificultando el impulso de una producción sostenible.

Diversidad Fiscal en las Provincias

A pesar de la restricción del gasto nacional, las provincias deben hacer frente a costos fijos, como salarios de educadores y personal de salud. Las diferencias en sus políticas fiscales han creado un mosaico de realidades, donde algunas jurisdicciones enfrentan déficits crecientes debido a su rigidez estructural y a la falta de reforma fiscal.

Desafíos de la Política Fiscal

Como señala Analytica, la contracción del gasto ha alcanzado un 36,5% en comparación con el año anterior. Las provincias han ajustado sus cuentas en un clima de alta inflación, aunque se pronostica que muchas cerrarán con déficit para el año 2025. Este panorama plantea serios riesgos para el programa económico nacional.

Un Contexto de Reducción en Transferencias

Las transferencias automáticas también están en declive. En marzo de este año, el gobierno nacional envió a las provincias 5,05 billones de pesos, lo que se traduce en una disminución real del 4,3% respecto al año anterior. Este panorama se agrava cuando se considera la caída del 7,4% en términos reales en la coparticipación.

Proyecciones Económicas Oscuras

Las proyecciones de inflación y su impacto en la recaudación continúan siendo una preocupación. Según la última encuesta del Banco Central, se espera una inflación del 3% mensual sin indicios de recesión, pero la presión por ajustar gastos provinciales persiste. A medida que se acercan elecciones, el enfoque se vuelve prioritario en mantener una estabilidad económica precaria, temiendo una posible crisis de confianza en el sistema financiero.

La situación es compleja: mientras el país enfrenta presiones fiscales crecientes, la búsqueda de soluciones integra reformar un sistema que no se ha adaptado a las realidades económicas actuales.

por Tristán Rodríguez Loredo