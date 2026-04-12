El Estilo de Carolyn Bessette: La Moda que Conquista al Mundo

La serie que narra la historia de Carolyn Bessette y John John Kennedy ha rescatado un estilo atemporal que resuena fuerte en la actualidad, capturando la atención de fashionistas y medios por igual.

Una camisa blanca impecable, el cabello ligeramente recogido y unos anteojos oscuros que parecen elegidos con sutileza. El regreso de Carolyn Bessette-Kennedy y John John Kennedy a la pantalla se ha materializado a través de «Love Story», una serie de Ryan Murphy que ha arrasado en audiencias en Disney+. Este fenómeno no solo revive su icónica historia, sino que también resucita un estilo de vestimenta donde menos es más, atrayendo a los amantes de la moda.

Un detalle que suma atractivo a esta historia es el vínculo de la verdadera Carolyn con el mundo del diseño, en su rol como encargada de relaciones públicas de Calvin Klein, uno de los referentes de moda de la década de los 90.

Del Stream a las Calles: Una Nueva Estética

Desde su lanzamiento, las imágenes de la serie han desencadenado una ola de revitalización estilística. En redes sociales y editoriales, este minimalismo chic ha dejado de ser una mera tendencia para convertirse en un fenómeno cultural. “Vi la serie en cuanto salió y me volví fanática”, comenta Coty Crotto, periodista e influencer de moda. “Al día siguiente, grabamos un video sobre este estilo que contrasta notablemente con las tendencias más recargadas que veíamos antes”.

Así, en un momento donde lo ostentoso dominaba, la estética de Carolyn se percibió como un refrescante giro. Camisas oversize, pantalones boot cut, faldas tubo y abrigos camél son ahora un must. “Terminando el segundo capítulo, compré unos lentes ovalados de inmediato”, admite Coty, reflejando una tendencia que parece captar a muchos.

“La fórmula es clara: de la serie a las redes, luego a las editoriales y por último a la calle. Las redes hacen que el estilo sea accesible, permitiendo que cualquiera pueda adaptarlo a su propio guardarropa”, añade Crotto, quien destaca la importancia de optar por colores neutros y siluetas limpias.

Minimalismo con Estilo

Meri Salinas, productora de moda, también sostiene que “los 90 estaban en boga, especialmente el regreso de jeans rectos y looks más depurados”. Sin embargo, menciona que esta limpieza no es un estilo universal: “No todos pueden llevarlo. La moda es una personalización de lo que a cada uno le sienta mejor”.

A menudo, el minimalismo puede dar la impresión de neutralidad absoluta, pero, según Salinas, Carolyn siempre incluía pequeños detalles que rompían con su aparente sencillez, como un labial rojo o uñas bien cuidadas. “La actitud es clave. Puedes llevar un look sencillo y que luzca increíble si lo sientes bien”, apunta.

El Desafío del Estilo Simple

Camila Milessi, diseñadora de Kostüme, añade otro nivel a esta conversación: “El lujo silencioso ya se estaba estableciendo como una tendencia. Ahora que los 90 están de regreso, el minimalismo se ha sumado a esta narrativa”. Lo que parece simple, a menudo, exige una mayor rigurosidad en la elección de las prendas. “Las clientas buscan piezas especiales y duraderas”, aclara.

Para adoptar este estilo, los expertos sugieren un enfoque centrado en la calidad: una musculosa blanca, un buen par de jeans, botas o mocasines, un blazer y un cinturón delgado son algunas de las piezas clave.

Más Allá de las Apariencias

A pesar de su simplicidad aparente, esta estética también refleja estándares de belleza y estilos de vida que pueden ser excluyentes. Ana Torrejón, periodista y directora en L’Officiel, señala que el minimalismo no es un concepto nuevo, pero ha ganado relevancia tras la pandemia. “Es un giro que se produce en un entorno donde la fragilidad se elogia después de experiencias difíciles”, enfatiza.

Este resurgimiento del minimalismo viene acompañado de contradicciones. “La moda parece más inclusiva, pero en realidad tiende a imponer ciertos ideales de cuerpo”, advierte Torrejón. A pesar de que el estilo de Carolyn sigue siendo aspiracional, plantea la interrogante sobre cuáles aspectos se pueden adoptar y cuáles permanecerán como estándares ideales difíciles de reproducir.