Slowjamastan: La Micronación Californiana del ‘Sultán’ que Atrae a 25,000 Ciudadanos

Un lugar donde las reglas son tan peculiares como divertidas. Conoce más sobre esta singular micronación en el desierto californiano.

En pleno desierto californiano, entre dátiles y rocas, surge Slowjamastan, una micronación que redefine las reglas del juego. Con un territorio que desafía las convenciones, esta peculiar nación está llena de sorpresas divertidas y creativas.

¿Qué es Slowjamastan?

A solo un vistazo del Valle de Coachella, Slowjamastan se extiende por 4.5 hectáreas de tierra árida, donde las crocs están prohibidas y el animal nacional es el mapache. Más que un simple capricho, este espacio se ha convertido en el refugio de unas 25.000 personas de todo el mundo, quienes se declaran orgullosamente ciudadanos de esta asombrosa micronación.

La Historia Detrás del Sultán

Randy Williams, conocido como el «sultán de Slowjamastan», es el cerebro detrás de esta innovadora idea. Apasionado por los viajes y la comunicación, Williams se embarcó en la creación de esta micronación en 2020, durante el confinamiento global. Su deseo de explorar un nuevo horizonte se transformó en la creación de un territorio donde la creatividad y la risa son la norma.

Iniciando la Aventura

Todo comenzó con una búsqueda de terrenos. Williams encontró un lote desértico que cumplía con sus requisitos y no dudó en adquirirlo. Poco a poco, la idea de un país ficticio comenzó a cobrar vida con señales en la carretera que proclamaban «República de Slowjamastan».

Las Peculiares Leyes de Slowjamastan

La micronación tiene sus propias y excéntricas leyes. Por ejemplo, el envío de correos electrónicos a múltiples destinatarios está prohibido. Además, se puede acelerar, pero solo si es para llevar tacos. Estas divertidas reglas han atraído la atención y la curiosidad de personas de diversas nacionalidades.

Ciudadanía y Cultura

Slowjamastan no solo se refiere a un lugar, sino que va más allá en la creación de comunidad. Más de 25,000 ciudadanos de 120 países participan en actividades y celebraciones, como ceremonias de izado de bandera. La micronación también emite pasaportes y monedas propias, así como títulos honorarios para quienes deseen formar parte de su «gobierno».

Un Refugio de Diversión y Amistad

Con la creciente tensión política en el mundo, Slowjamastan ofrece un espacio donde la política no tiene cabida. El sultán enfatiza que esta micronación es un escape, un lugar donde se celebra la diversidad y se fomenta la diversión, desvinculándose de problemas cotidianos.

Mirando hacia el Futuro

El próximo año, Slowjamastan será el anfitrión de MicroCon2027, un encuentro internacional que promete ser un punto de encuentro para micronaciones de todo el mundo. Este evento podría consolidar a Slowjamastan como un referente en el ámbito de la creatividad y la autoexpresión.

Si alguna vez has soñado con ser parte de algo único, Slowjamastan podría ser el refugio perfecto. Esta micronación desierta espera por ti, sin dudas, un lugar donde la imaginación cobra vida.