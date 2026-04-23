El apodo del jefe de Gabinete y la afirmación de Milei sobre Adorni

La Tensión en el Gabinete: Conflictos y Estrategias de Milei

En un ambiente político agitado, Javier Milei enfrenta desafíos internos mientras defiende a su jefe de Gabinete. La lucha por mantener su cargo se intensifica ante rumores de una posible destitución.

Javier Milei, el presidente argentino, ha expresado en varias ocasiones que «si me sacan el jefe de Gabinete, después me sacan a mí». Esta afirmación fue dirigida a diferentes interlocutores en la semana previa a su viaje a Israel, dejando en claro su lealtad hacia su ministro coordinador, quien se encuentra en el centro de controversias judiciales. Milei argumenta que quienes piden la destitución de su funcionario también buscan desestabilizar su gobierno. Cita la opinión de figuras del justicialismo, como Miguel Ángel Pichetto, quien ha afirmado que «los peronistas tenemos que unirnos. Milei se cae».

La Defensora Silenciosa: Karina Milei El respaldo más fuerte que tiene Adorni, el jefe de Gabinete, proviene de Karina Elizabeth Milei, secretaria General de la Presidencia. Ella ha entregado numerosas fotos de ambos para manifestar su apoyo públicamente, señalando que Adorni permanecerá en su puesto hasta finalizar el mandato, a menos que se produzcan cambios drásticos en la Justicia.

Karina en el Control del Gobierno Karina Milei ha tomado las riendas de la administración nacional, asumiendo funciones que su hermano, el exhausto Adorni, no puede seguir desempeñando, como la comunicación política. Además, cuenta con la colaboración del ministro del Interior, Diego César Santilli, quien mantiene comunicación con gobernadores morigerando las tensiones entre diferentes sectores políticos.

El Eco de las Controversias Judiciales La situación de Adorni ha generado gran expectación entre los ministros, quienes prefieren evitar la exposición en actos públicos relacionados con él, como se vio en el reciente homenaje al Papa Francisco en Luján. A su vez, la indignación y el humor negro se incrustan en el círculo cercano: algunos ministros de Milei han apodado a Adorni «Al horni», en alusión a su inminente salida.

Las Aspiraciones Políticas en Buenos Aires El escándalo de Adorni ha abierto nuevas discusiones sobre el futuro político de Milei y su grupo en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos miembros, incluidos colaboradoras de Karina como Pilar Ramírez, critican abiertamente al jefe de Gobierno, Jorge Macri, planteando la posibilidad de una candidatura independiente en la próximas elecciones.

Mirando Hacia el Futuro Pilar Ramírez ha sido vista en compañía de Patricia Bullrich, quien podría ser una fuerte alternativa de la alianza política, a pesar de que Karina desea proseguir con candidatos de su propia alineación. Los rumores también apuntan a la ministra Sandra Pettovello como una posible candidata para la jefatura de Gobierno. Sin embargo, todo dependerá del rumbo económico que tome el país en el momento de buscar la reelección de Milei el próximo año.

Las Reuniones Secretas en Palermo Entre reuniones y asados secretos, sugiere que el círculo político sigue en busca de alianzas estratégicas. En un conocido restaurante de Palermo, el empresario Leonardo Scatturice hizo su aparición, sorprendiendo a varios que creían que tenía problemas logísticos relacionados con los controles migratorios. Llegó en su avión privado desde Miami y fue visto disfrutando de un asado junto a figuras políticas influentes.

Tensiones en el Kicillofismo La situación dentro del gobierno bonaerense también es tensa. Un intercambio de mensajes entre Mayra Mendoza y el gobernador Axel Kicillof ha desnudado divisiones y un conflicto creciente con La Cámpora. La propuesta de declarar la «emergencia alimentaria» por parte de esa agrupación está sumando más presión al escenario, añadiendo leña al fuego entre sus miembros.

Buscando Candidatos en Medio del Conflicto A medida que las disputas internas crecen, los aspirantes a la gubernatura bonaerense comienzan a emerger. Aunque algunos apoyan la idea de un candidato a gobernador desde el entorno kirchnerista, otros nombres, incluyendo al empresario Jorge Brito y al pastor Dante Gebel, son también discutidos. Este último propone un futuro incierto desde su residencia en California.