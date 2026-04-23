EE.UU.: El Departamento de Justicia Aligera las Restricciones sobre la Marihuana

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está a un paso de modificar la clasificación federal de la marihuana, lo que podría abrir nuevas oportunidades para su uso y regulación.

El gobierno norteamericano se prepara para realizar un cambio significativo en la clasificación de la marihuana, pasando de la Lista I, donde se encuentran las sustancias más restrictivas como la heroína y el LSD, a la Lista III. Esta nueva categoría se destina a drogas con usos médicos reconocidos y un menor potencial de abuso.

Impacto en el Mercado del Cannabis

La posible reclasificación ya está generando un revuelo en el sector. Las acciones de las empresas dedicadas al cannabis han visto un notable aumento, con la firma Tilray Brands Inc. y el AdvisorShares Pure US Cannabis ETF experimentando una subida cercana al 24% tras la circulación de la noticia.

Un Cambio Lento pero Seguro

La Administración para el Control de Drogas había comenzado a evaluar este cambio hace casi dos años. Bajo la presidencia de Donald Trump, se firmó una orden ejecutiva en diciembre que tenía como objetivo facilitar investigaciones médicas sobre la marihuana, marcando el inicio de un movimiento hacia su despenalización y un enfoque más liberal sobre la regulación de la planta.

Reacciones desde la Casa Blanca

A pesar de la gran expectativa generada, la Casa Blanca aún no ha emitido comentarios oficiales sobre el anuncio. Este silencio suma intriga a un tema que ha estado en el centro del debate social y político en los últimos años.

Consecuencias para la Salud Pública

Cabe mencionar que, según un estudio reciente, fumar marihuana podría cuadruplicar el riesgo de cáncer oral, lo que genera un debate adicional sobre los efectos de su consumo en la salud pública.