Franco Colapinto Impacta Buenos Aires: Horarios, Cortes y Su Coexistencia con la Feria del Libro

El próximo domingo 26 de abril, Buenos Aires se vestirá de gala para recibir a Franco Colapinto en un evento sin precedentes. El joven piloto argentino encabezará el "Road Show Buenos Aires 2026", reintroduciendo los autos de Fórmula 1 en las calles porteñas tras una espera de 14 años.

Todo sobre el espectáculo automovilístico en Palermo

La Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito urbano de casi tres kilómetros, diseñado para que los fanáticos disfruten de una jornada llena de adrenalina. Además de las emocionantes exhibiciones de velocidad, habrá shows musicales, pantallas gigantes y una zona de admiradores donde miles de aficionados podrán celebrar junto a Colapinto, actual piloto del BWT Alpine Formula One Team.

“Conducir un auto de Fórmula 1 en mi ciudad es uno de los momentos más significativos de mi vida. Este evento es mi forma de agradecer todo el apoyo que he recibido desde pequeño”, comentó Colapinto, resaltando la importancia del evento en su carrera.

Jorge Macri y el anhelo de la F1 en Buenos Aires

Previo a la exhibición, Colapinto y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, visitaron las obras de renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Este proyecto busca devolver a Buenos Aires la sede de competiciones de Fórmula 1 y convertir el circuito en uno de los más modernos de la región.

“Es un placer contar con Franco en el Autódromo. Su presencia en el Road Show anticipa un gran interés por el automovilismo argentino,” dijo Macri, quien subrayó la expectativa por la gran cantidad de asistentes que se espera en Palermo.

Detalles sobre el Road Show en Palermo

Las actividades comenzarán a las 9:00 con la apertura al público en la Fan Zone, ubicada en Plaza Seeber. Los asistentes podrán disfrutar de simuladores, activaciones de marcas y música en vivo, creando un ambiente festivo. La primera aparición en pista de Colapinto será a las 12:45 con un Lotus E20 de 2012.

Uno de los momentos culminantes será a las 14:30, cuando Colapinto honre la historia del automovilismo argentino al conducir la icónica “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio. El evento culminará con un saludo al público desde un colectivo descapotable a las 15:55.

Restricciones y accesos durante el evento

Los preparativos ya han comenzado con cortes en la circulación que se intensificarán el fin de semana del evento. Desde el sábado 25, las calles alrededor del circuito estarán restringidas al tráfico, y se recomienda utilizar el transporte público para llegar.

Asistencia y entradas

Las entradas para la Fan Zone y áreas de hospitalidad se agotaron rápidamente, pero se permitirá el acceso gratuito en varios puntos del circuito. Se aconseja a los interesados llegar temprano, ya que se espera una asistencia masiva de alrededor de 500 mil personas.

El Road Show y la Feria del Libro: un fin de semana excepcional

El evento automovilístico coincidirá con la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que comenzará el 23 de abril. La coincidencia de estos dos grandes eventos podría dificultar el tránsito en la zona, por lo que se sugiere planificar con anticipación.