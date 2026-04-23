¿Por qué los monos de Gibraltar consumen tierra? La sorprendente razón revelada

Los monos de Gibraltar: ¿nueva dieta con tierra para combatir la comida chatarra?

Los macacos de Gibraltar se han adaptado de forma sorprendente a la dieta que reciben de los turistas, incorporando tierra en su alimentación para aliviar problemas digestivos. Un reciente estudio revela cómo estos primates han encontrado una solución peculiar para disfrutar de sus aperitivos favoritos.

Los monos de Gibraltar, una atracción icónica en la costa española, han aprendido a convivir con los turistas que cada día los visitan. Sin embargo, sus hábitos alimenticios han tomado un giro inusual al incorporar tierra en su dieta.

Un cambio en la alimentación de los macacos

Los macacos que habitan en el Peñón han estado estrechamente en contacto con los seres humanos durante décadas, lo que ha llevado a una transformación en sus hábitos alimenticios. A medida que los turistas les ofrecen aperitivos como chocolate y helados, los monos han comenzado a experimentar problemas digestivos.

La tierra como remedio natural

Investigaciones de la Universidad de Cambridge indican que los macacos han aprendido a ingerir tierra para mitigar las molestias estomacales provocadas por estos alimentos. Esta tierra no sólo les ayuda a proteger su sistema digestivo, sino que también puede proporcionar nutrientes y minerales que faltan en su dieta tradicional de hojas y semillas.

El comportamiento cultural emergente

Este nuevo comportamiento ha sido identificado como una adaptación tanto funcional como cultural, similar al uso de herramientas de otros primates. El antropólogo Sylvain Lemoine menciona que el comportamiento se ha intensificado especialmente durante la temporada alta de turismo.

Aprendizaje social entre grupos

Los investigadores apuntan a que la ingesta de tierra podría ser un resultado del aprendizaje social, ya que diferentes grupos de macacos muestran preferencias por distintos tipos de suelo. Este fenómeno resalta la flexibilidad y adaptabilidad de estos primates frente a su entorno cambiante.

Un dilema digestivo por comida chatarra

A pesar de los efectos negativos de la comida chatarra en su salud, los machacos continúan buscando estos placeres culinarios. La ingesta de tierra actúa como una especie de «barrera» que les permite disfrutar de alimentos ricos en azúcares y grasas sin sufrir trastornos estomacales severos.

Un promedio sorprendente de ingesta de tierra

El estudio estima que los monos de Gibraltar realizan aproximadamente 12 «episodios» de ingestión de tierra a la semana, muchos de los cuales siguen a la ingesta de alimentos turísticamente populares. Esto subraya la necesidad de investigar más sobre el impacto de la interacción humana en la vida silvestre.