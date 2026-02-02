El asombroso parecido entre él y su sobrino

"Michael: La biopic que revive al Rey del Pop en un nuevo tráiler impactante"

Un recorrido emocional por la vida de un ícono global

Este 2 de febrero se lanzó el tráiler final de "Michael", la esperada biografía que promete capturar la esencia de uno de los artistas más influyentes de la música. En poco más de dos minutos, este adelanto nos lleva a un viaje conmovedor a través de la vida del Rey del Pop, desde su niñez como prodigio hasta convertirse en un fenómeno mundial.

El tráiler nos ofrece una mirada profunda a las diversas etapas de Michael Jackson, interpretado por un impresionante elenco. Jaafar Jackson, sobrino de Michael, se pone en la piel del cantante adulto, destacando por su extraordinario parecido y talento.

Desde The Jackson 5 hasta la consagración como solista

La narrativa comienza con los inicios de Michael en The Jackson 5, donde la música se convirtió en un proyecto familiar que cargaba con una presión abrumadora desde el inicio.

La decisión que cambió su carrera

A medida que avanza el tráiler, se enfatiza el momento crucial en la carrera de Michael: su separación artística de su familia para forjar un camino en solitario. Vemos recreaciones de intensos ensayos, grabaciones y conciertos multitudinarios, que prenotaron el surgimiento de un artista innovador que redefiniría el pop y los espectáculos en vivo.

Un retrato revelador de la fama

Las escenas, cuidadosamente editadas, alternan momentos de euforia con instantes de profunda reflexión, mostrando no solo el éxito vertiginoso, sino también las dificultades y tensiones que acompañaron cada etapa de su vida. El tráiler promete presentar una narrativa tanto épica como íntima.

La brillante actuación de Jaafar Jackson

Una de las revelaciones más impresionantes del tráiler es la similitud física y gestual de Jaafar con su famoso tío. Su habilidad para replicar los movimientos y la presencia escénica de Michael ha sido ampliamente elogiada por los fans, consolidando esta elección de casting como uno de los pilares del adelanto.

Respaldo familiar y un enfoque revelador

La película goza del apoyo total de la familia Jackson, que participó activamente en su creación. Este respaldo sugiere un enfoque cercano a la realidad, ofreciendo una ventana a aspectos de la vida de Michael que rara vez han sido explorados. El objetivo es ofrecer un legado completo que va más allá de sus éxitos musicales.

Dirección y producción al más alto nivel

Con la dirección de Antoine Fuqua y el guion de John Logan, conocido por su trabajo en Gladiador y El aviador, la producción está en manos de Graham King, quien ya dejó su huella en el género con Bohemian Rhapsody.

Un elenco de talento excepcional

El reparto incluye a Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long como Katherine Jackson, Miles Teller como John Branca, y otros talentos que darán vida a figuras claves en la historia de Michael, como Berry Gordy, Diana Ross y Quincy Jones.

Fecha de estreno y expectativas

Con un estreno programado para el 23 de abril de 2026 en Argentina, «Michael» se presentará tanto en cines tradicionales como en IMAX. Este tráiler marca el inicio de la cuenta regresiva hacia uno de los lanzamientos más esperados del año, con la misión de conectar a nuevas generaciones con la historia de un ícono que transformó la cultura popular.