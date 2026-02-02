Persecución armada en el centro: investigan la actuación de la policía

Un inquietante incidente se desató en la madrugada del 27 de enero, cuando una persecución policial culminó en disparos en las calles de la ciudad, generando conmoción en la comunidad.

El alarmante video de una persecución policial ha circulado ampliamente en las redes sociales, mostrando a varios patrulleros en acción y el sonido de disparos resonando en el aire.

¿Cómo comenzó la persecución?

Todo comenzó cuando un joven, presuntamente menor de edad, robó el vehículo de su padre. Al intentar evadir un control policial, se desató una intensa persecución que recorrió el barrio 9 de Julio y se extendió hasta el centro de la ciudad.

La respuesta policial

Los efectivos policiales tomaron la decisión de disparar en un intento de detener al conductor. Ante la viralización del video, las autoridades han decidido investigar si esta actuación fue adecuada y justificada.

Detalles de la operación

El comisario Walter Cornelio, de la Seccional Primera de Policía, explicó que el incidente ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada y que el vehículo ya había escapado de otros controles. “Se iniciaron maniobras de persecución debido a que el conductor estaba poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos”, indicó.

Investigación en curso

Las autoridades están analizando las grabaciones que se hicieron públicas. Cornelio comentó que los disparos se efectuaron de manera disuasiva, con el fin de convencer al conductor de que desistiera de su temeraria conducción, aunque se están evaluando si se respetaron los protocolos correspondientes.

¿Se actuó dentro de la ley?

El comisario enfatizó que la investigación determinará si las acciones de la policía se llevaron a cabo conforme a la normativa. “Si se determina que hubo irregularidades, se tomarán las medidas pertinentes”, advirtió.

Sin heridos reportados

En cuanto a posibles lesiones o daños, hasta el momento no se han registrado víctimas ni daños a propiedades durante la persecución. La investigación continúa y se espera que en los próximos días haya más información sobre el caso.