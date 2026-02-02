Todo lo que necesitas saber sobre el show: accesos, horarios y setlist

¡Avenged Sevenfold Regresa a Argentina! El Esperado Show en el Movistar Arena

Después de una prolongada espera, los fanáticos de Avenged Sevenfold pueden celebrar su regreso a Argentina. La banda californiana, que debió cancelar su gira por Latinoamérica en septiembre de 2025, se presentará el martes 3 de febrero en el Movistar Arena, marcando su primer show en el país en 12 años.

Con su vocalista M. Shadows a la cabeza, Avenged Sevenfold llega para presentar su nuevo álbum Life Is But A Dream…, lanzado en 2023, y que significa su regreso discográfico tras un intervalo de siete años. Sin duda, este evento promete ser uno de los más destacados del año, acompañados de la banda invitada Mr. Bungle.

Últimas Entradas Disponibles para el Show de Avenged Sevenfold

Las entradas para el esperado concierto en el Movistar Arena aún están a la venta. Pueden adquirirse exclusivamente a través del sitio oficial del arena a partir de $100.000. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este evento único.

Es importante destacar que las entradas compradas para la fecha de 2025, que no hayan sido devueltas, serán válidas para este nuevo show.

Cómo Llegar al Movistar Arena: Opciones de Transporte

Para facilitar tu llegada al Movistar Arena, aquí tienes algunas opciones de transporte: Tren: Verifica las líneas que llegan a la estación más cercana.

Colectivo: Existen diversas rutas que te llevarán hasta el evento.

Subte: Infórmate sobre las líneas que te acercan al arena.

Posible Setlist: ¿Qué Temas Sonarán en el Movistar Arena?

El setlist de la noche incluirá un recorrido por las distintas etapas de Avenged Sevenfold, combinando clásicos inconfundibles como Bat Country y Nightmare con los temas más recientes de su discografía. Esta es una pequeña muestra de lo que podrías escuchar:

¡Asegúrate de ser parte de este magno evento y disfruta de una noche inolvidable con Avenged Sevenfold en Argentina!