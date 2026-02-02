Crisis Real en Noruega: Juicio por Violación, Nueva Detención y Reavivamiento del Caso Epstein

La monarquía noruega, reconocida por su transparencia y confianza pública, se encuentra en medio de un torbellino de controversias y crisis judiciales que amenazan su imagen.

La reciente detención de Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, por diversos cargos, incluido el de violación, se suma a la tensión provocada por la divulgación de documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein. Estos acontecimientos han puesto en jaque la autoridad de la corona noruega.

Detención Prevista y Juicio Inminente

Marius, de 29 años, fue arrestado nuevamente por la policía noruega, justo antes del inicio de su juicio, donde enfrentará un total de 38 cargos. Entre estos se destacan cuatro acusaciones de violación y agresiones contra múltiples víctimas, algunas de las cuales se encontraban en situaciones vulnerables.

La fiscalía ha solicitado cuatro semanas de prisión preventiva, aduciendo el riesgo de reincidencia. Si se le declara culpable de los cargos más graves, podría enfrentarse a una condena de hasta 16 años tras las rejas.

La Monarquía Toma Distancia

Ante la gravedad de la situación, el príncipe heredero Haakon afirmó que Hoiby no forma parte de la familia real, destacando que debe afrontar las consecuencias de sus actos como cualquier ciudadano noruego. Esta declaración marca una postura inusual de la Casa Real, que opta por mantenerse al margen durante el proceso judicial.

Revelaciones sobre Epstein que Incomodan a la Corona

En un giro inesperado, el Departamento de Justicia de EE. UU. publicó nuevas comunicaciones entre Mette-Marit y Epstein, revelando que mantuvieron contacto incluso después de que el financiero fuera condenado por delitos sexuales. Estas revelaciones han desencadenado críticas tanto en la prensa como entre figuras políticas locales.

El primer ministro Jonas Gahr Store expresó que la princesa mostró “falta de criterio” al asociarse con Epstein, insistiendo en la necesidad de un examen más profundo de los vínculos de Mette-Marit con el condenado.

Complicaciones Personales y el Futuro de la Monarquía

El contexto para la corona no es alentador: el rey Harald, de 88 años, ha reducido sus actividades debido a problemas de salud, y Mette-Marit enfrenta serias complicaciones pulmonares. Además, la renuncia de su cuñada, la princesa Martha Louise, ha añadido más tensiones a la familia real. A pesar de ello, un reciente estudio indica que aproximadamente el 70% de los noruegos sigue apoyando a la monarquía, aunque el presente escándalo podría cambiar esa percepción.