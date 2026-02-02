Empate en la pantalla: Telefe y El Trece se enfrentan, mientras MasterChef realiza cambios para la batalla del prime time

La Noche de MasterChef: Coqueteos y Estrategias que Marcan el Rating

El programa MasterChef Celebrity volvió a destacar en la noche del domingo, con intrigantes coqueteos y conflictos que mantuvieron a los televidentes al borde de sus asientos.

Evangelina Anderson y Sus Momentos Estelares En una noche rebosante de emociones, Evangelina Anderson fue sin duda la protagonista. Desde su flirteo con Ian Lucas, a quien invitó al esperado recital de Ricardo Montaner, hasta los intensos roces con Claudio «El Turco» Husaín, todo estaba dicho para mantener a la audiencia cautivada. La tensión aumentó cuando Anderson cuestionó una jugada que consideró como un posible “engaño”.

El Éxito de MasterChef en el Rating Según los datos de Ibope Kantar Media, MasterChef Celebrity se posicionó nuevamente como el programa más visto, dominando los dos primeros lugares del ranking del día. El ingenio de Telefe al presentar bloques separados del mismo programa ayudó a elevar sus cifras, con un promedio de 8 puntos para el primer segmento y 7,6 para el segundo. Si se hubiera contabilizado como un único ciclo, el rating promedio de MasterChef Celebrity hubiera sido de 7,8 puntos, una diferencia que en la televisión actual es significativa.

Competencia entre Canales: El Balance del Domingo Resultados de Telefe y Otras Emisoras El programa Por el mundo II, conducido por Marley, se posicionó en tercer lugar con 6,1 puntos. Código viaje alcanzó 4,8 y el clásico Esperando la carroza solo obtuvo 3,8. Lo Más Visto en Eltrece y Otros Canales En eltrece, lo más destacado fue el filme Pasaje al paraíso con 3,3 puntos, seguido de 30 noches con mi ex, que alcanzó 3,1. La serie La familia Ingalls cerró el podio con 2,7. América destacó con GPS, que marcó un 1,2, mientras que en elnueve, Turismo Pista lideró con 0,9.