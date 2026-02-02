Detenido por conducir borracho e insultar a la policía

Un trabajador municipal fue detenido en Esquel tras ser encontrado dormido al volante de su vehículo y bajo los efectos del alcohol. Los detalles de este insólito suceso han captado la atención de los vecinos.

El viernes pasado, en pleno centro de Esquel, un hombre fue sorprendido en su automóvil, un Chevrolet Prisma, dormido en una zona no permitida. El episodio tuvo lugar alrededor de las 13 horas, frente a un conocido supermercado, según informó Carolina Pauli, segunda jefa de la Unidad Regional Esquel.

Hallazgo Inusual y Reacción del Conductor

Los efectivos de la Comisaría Primera se presentaron en el lugar tras recibir un aviso sobre el vehículo mal estacionado. Al acercarse, encontraron al conductor profundamente dormido. Al intentar despertarlo, este reaccionó con insultos y agresiones verbales hacia los agentes presentes.

Resultados del Test y Procedimientos Legales

Los policías, al observar el estado del hombre, decidieron realizar un test de alcoholemia, el cual resultó positivo. Posteriormente, se identificó que el individuo era empleado del municipio local. La intervención del Ministerio Público Fiscal fue inmediata, pero el hombre fue liberado una vez que recuperó su lucidez.

Acciones de la Policía y el Municipio

Pauli destacó que se llevaron a cabo las actuaciones administrativas pertinentes y que las autoridades municipales fueron informadas para que tomen las medidas correspondientes. La Policía de Esquel se encargó de comunicar el incidente a la municipalidad para que se realicen los procesos internos que el caso requiere.